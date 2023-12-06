"Sadece İyilik" temalı resim yarışması sonuçlandı

Mahir Solmaz /Diyarbakır

Mehmet Esra Cansız Vakfı ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve iş birliğiyle "Sadece İyilik" temasıyla düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Öğrencilerde iyilik bilincini geliştirmek, iyilik konusunda düşünmelerini, araştırmalarını ve iyiliği içselleştirerek resim sanatının gücü ile ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Diyarbakır genelindeki ilkokul ve ortaokullardan toplam 1400 öğrencinin katıldı. Komisyon değerlendirmesi sonucunda 23 öğrencinin resmi dereceye girdi. Öğrencilere toplamda 175 bin lira ödül verildi.



Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cafer Gülseven'in de katıldığı sergi ve ödül töreninde konuşan Mehmet Esra Cansız Vakfı ve Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız yaptığı konuşmasında bugün en fazla ihtiyaç duyulan şeyin iyilik olduğunu ifade etti. Cansız " Çocukların hayal gücü ile karşılıksız dokunuş, karşılıksız iyilik yapmanın ne olduğunu gördük. İnsan iyilikleri unutmuyor. Sizlerde yapılan iyilikleri unutmayın" dedi.