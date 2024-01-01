'Sanayicinin sigorta farkındalığını artırmalıyız'

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da yeni organize sanayi bölgeleri ve genişleme alanlarıyla birlikte hızlı bir sanayileşme olduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Sigorta Acenteler Derneği (ŞURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Fırathan, şuanda üretimde olan sanayicilerin yüzde 40’ının sigortasız olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kentin son yıllarda deprem ve sel gibi doğal afetlere maruz kaldığına dikkat çeken Nihat Fırathan, yaşanan acı olaylara ve kayıplara rağmen kentteki sanayicilerin sigorta hizmetlerine yönelik farkındalıklarının düşük düzeyde kaldığını söyledi. Başkan Fırathan, “Sanayicilerimiz fabrikalarını sadece bankalardan kredi kullanmak veya çeşitli devlet desteklerinden yararlanmak üzere sigorta yaptırıyorlar. Bugün kendi isteğiyle yatırımlarını sigorta güvencesi altına alan sanayici sayımız yok denecek kadar az seviyededir. Neredeyse her hafta farklı bir bölgede yeni depremler, sel afetleri meydana geliyor. Buna rağmen sanayicilerimizin doğal afetlere karşı sigorta farkındalığı oluşmuş değil. Yaşadığımız afetler nedeniyle pek çok firma artık sürdürülebilir tedarik sağlamak üzere sigortası olan işletmelerle çalışıyor. Bu durum kurumsal firmalarda bir trend haline geldi. Çünkü herhangi bir afet durumunda firmalar kayıplarını minimum seviyeye düşürmeyi ve arz talep güvenliğini güvence altına almak istiyorlar. Bu alanda sanayi üretimi ve ticareti faaliyetlerimizin sürdürülebilir olarak gelişimi için sanayicilerimizin sigorta farkındalığını artıracak yeni tedbirler almalıyız” dedi.

TKDK, sigorta yenilemelerini eskisi kadar takip etmiyor

TKDK kapsamında kurulan fabrikaların mevzuat zorunluluğu olduğu için 5 yıl süreyle yıllık olarak sigorta yaptırmak zorunda kaldığını ifade eden Nihat Fırathan, “TKDK Projeleriyle yapılan tesislerde ilk yıl sigortayı yaptırıyorlar. Ancak yenileme geldiğinde TKDK’nın denetimleri yetersiz olduğu için sigortasını yaptırmıyor. TKDK bu alandaki denetimlerini eskisi gibi yapmıyor. TKDK projelerindeki diğer bir eksiklik ise sadece hibe bedelleri üzerinden sigortalatma yapılması. TKDK kapsamında yapılan tesisler gerçek bedelleri üzerinden sigortalama yapmıyor. Çünkü TKDK’nın bu alanda bir standardı yok. Haliyle yaşanan kaza ve afetlerde can ve mal kayıplarının olumsuz etkisi telafi edilemiyor. TKDK projelerinin gerçek ve güncel bedeller üzerinden yapılması zorunluluğunun bir an önce getirilmesi lazım” diye konuştu.

Ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık sigortası personelin sosyal yaşam standardını artırır

Kurumsallaşan firmaların büyük bir bölümünün artık fabrikalarının yanı sıra sahip olduğu insan kaynağını da sigortalatarak iş süreçlerini güvence altına aldığını belirten Nihat Fırathan, “Pek çok marka firma çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası ile ferdi kaza sigortası yapıyor. Bu sayede herhangi bir sağlık sorunu ve kaza durumunda oluşacak zarar ve kayıpların olumsuz etkileri bertaraf ediliyor. Böylelikle personelin de yaşam standartları artırılıyor. Yaşanabilecek iş kazaların da ise ne işveren ne de işçi tarafının mağduriyetleri ilgili sigorta kuruluşları tarafından tanzim ediliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası aracılığıyla ayrıca ilgili personel yoğun devlet hastanelerinde sıra beklemek yerine yüksek standartlara sahip anlaşmalı özel hastanelerde sadece giriş ücreti ödeyerek tedavisini yaptırtabiliyor. ”