"Sanayide ve Turizmde Kadın Eli projesi için tüm paydaşların desteği önemli"

TTSO- TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Doğu Karadeniz Bölge Toplantısının ikincisi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, “Kadınlara şans verilince neler başaracağını hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Odalar olarak kadınların projelerine destek konusunda her zaman hazırız” dedi.

Geniş katılımla yapıldı

Toplantının açılış oturumuna Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Cesur Gerigelmez, Trabzon KOSGEB İl Müdürü Muhammet Mustafa Kurt, Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Zühal Akyüzlü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, TOBB Artvin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Sercan Özgen, TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, TOBB Ordu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Alagöz, TOBB Rize Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Kazancı, TOBB Gümüşhane Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sibel Kandaz Olgun, TOBB Giresun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu ve TOBB Bayburt Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Leyla Karabulut katıldı.

"Projelerin başarıya ulaşması için destek önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, toplantıda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından geliştirilen Sanayide ve Turizmde Kadın Eli projelerinin tanıtımının yapılacağını ve Trabzon’da etkin olarak uygulanabilmesi için yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, “Biliyoruz ki projelerin başarıya kavuşabilmesi için başta mensubu olduğumuz odalar ve ilimizdeki ilgili kurum paydaşlarımızın desteği ve sahiplenmesi oldukça önemli. Bu anlamda ilgili kurum yetkililerinin desteklerini bundan sonraki süreçlerde beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Kadının yer aldığı her şeyin olduğu gibi bu projelerin de ilimiz ve bölgemiz adına başarılı olmasını diliyorum” dedi.

"Kadın girişimcilerin ön planda olmasını amaçlıyoruz"

TOBB Artvin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Sercan Özgen, “Umuyorum ki gerek bölge gerek il bazlı çalışmalarda kadın ve gençlerde başarı sağlayacağız. Bizi ağırlayan TTSO’ya ve Trabzon KGK’ya teşekkür ediyorum. Projeler sayesinde kadınların istihdam sağladığı, markalaştığı, yaptığı ürünlerle girişimciliklerini kanıtlandığı bir süreç olacağına inanıyorum. Doğu Karadeniz’in sadece çay ve fındıkla değil fikriyle de öne çıktığı bir kadın profiliyle önde olacağız. Kadın girişimcilerin daha ön planda olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Toplantıya video konferansla katılan TOBB Girişimcilik Müdürü Duygu Kılıç Çanakçımaksutoğlu ise daha fazla kadına daha fazla girişimciye dokunmak amacıyla yola çıktıklarını vurguladı ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kadının eli lojistik sektöründe bile var"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, bölgede bir ağaç gibi olduklarını belirterek, “Bu ağacın gövdesini oluşturan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Trabzon şehridir. Trabzon hem nüfus yoğunluğuyla hem de sanayi, turizm ve tarımdaki liderliğiyle gövdeyi oluşturuyor. Bizler de Artvin olarak bu ağacın bir dalıyız. Sarp Sınır Kapısından kaynaklı olarak lojistik sektöründe güçlüyüz. Öyle güçlüyüz ki kadının eli lojistik sektöründe bile var. O kadar güçlü kadınlara sahibiz bölgede. Hem şirket yönetimi anlamında hem de uluslararası nakliyecilikte direksiyon tutan kadınlarımız bile mevcut. Bundan da gurur duyuyoruz” dedi. Demircioğlu, tarımda özellikle tıbbi aromatik bitkiler üzerine üniversite ile çalışmalar yaptıklarını, turizmde de bölgenin kültürel varlıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Kadınlara şans verilince neler başarabildiklerini görüyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, bölge olarak birlikte hareket etmeyi, bir hedef koyup bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, “Kadın girişimciler bölgede, Trabzon’da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bazen hızlarına yetişmekte zorlanıyoruz. Bundan da mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Kadınların çalışmalarını destekliyoruz. Birileri çalışınca biz her zaman yanındayız. Gerçekten kadınların şans verilince neler başaracağını hep birlikte biliyoruz ve görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bölge olarak güçlü olmayı önemsiyoruz. Güçlü bir bölge Türkiye'ye damgasını vuracak. Biz hep birlikte bir gövdeyiz, birlikte hareket edeceğiz. Her şehrimizin ayrı bir potansiyeli var ve bunları ortaya çıkarmak da bizlerin görevi. Biz odalar olarak kadınların projelerine destek konusunda her zaman hazırız. Bir şeyler üretelim. Karadeniz’i Türkiye’mizin incisi haline getirelim. Kadınlar ne kadar ön plana çıkarsa biz o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

"Kadın girişimciliği ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın lokomotifidir"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün bölgesel kalkınmamızın ve girişimcilik ekosistemimizin geleceğini şekillendirecek önemli kararlar almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kadın Girişimciliği, ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın lokomotifidir. Kadın girişimciler olarak bizler, sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında pozitif değişim yaratma gücüne sahibiz. Toplantımızın amacı, bu gücümüzü nasıl daha etkin kullanabileceğimizi tartışmak ve bölgesel gelişimimize katkı sağlayacak olan projelerimizi hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Geliştirdiğimiz projelerimiz; sanayi, turizm, tarım, teknoloji, hizmet sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde; meslek liseleri, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları birlikteliği ile istihdam, mesleki eğitim, mentörlük ağlarına erişim, finansal destekler, pazarlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazede hizmetler ve projeler sunmaktadır. Her birinizin tecrübeleri, görüşleri ve önerileri bizler için çok değerlidir. Unutmayalım ki birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz ve daha büyük başarılara imza atabiliriz. Kadın Girişimciler olarak, karşılaştığımız zorluklara rağmen tutkumuz ve azmimizle her zaman yenilikçi çözümler üreterek ülkemize ve kadınlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.