Şanlıurfa Ticaret Borsası fıstık üreticilerine özel lisanslı depo kuruyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret Borsası, hayata geçirdiği depolama altyapı yatırımlarıyla üreticilere yönelik hizmet altyapısını büyütmeye devam ediyor. 2018 yılında Pamuk lisanslı deposu ile GAP lisanslı deposunu faaliyete alan Şanlıurfa Ticaret Borsası, 27.1 milyon TL bütçeyle Fıstık Lisanslı Depo kurmak için yatırıma başlıyor.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, fıstık lisanslı depoları için Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekare yer tahsisi aldıklarını açıkladı. Kuracakları lisanslı depo için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Mehmet Kaya, temel atma için gün saydıklarını belirtti.

Lisanslı fıstık depoculuk sisteminin fıstık arz-talep dengesizliğinin giderilmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, “Yetkili sınıflandırıcı tarafından ürün analizi yapılarak sınıflandırılacak Urfa fıstığının, uygun fiziki koşullara sahip lisanslı depoda muhafaza edilmesi ile sanayici, tüccar, ihracatçı ve tüketiciler için önemli avantajlar sağlayacağız. Toplam 20 bin metrekarelik bir alanda faaliyet göstermesi planlanan lisanslı depoculuk işletmemiz, her biri aylık 1.250 ton kapasitesi bulunan 8 adet bağımsız depodan oluşacak. İstiflemenin kafesler aracılığıyla yapılacağı depoda FIFO prensibinin uygulandığı çift kapı sistemi olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 27.1 milyon TL olan lisanslı depoculuk işletme projemizin %75’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanacak hibe ve proje sahibi Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın %25 oranında sağlayacağı eş finansman ile hayata geçirilecek. Projemizin geri dönüş süresi 4,6 yıl ve iç karlılık oranı da %20,59 olarak hesaplandı” dedi.

Urfa’daki fıstık sanayicilerinin eli güçlenecek

Türkiye’de fıstık yetiştiriciliğinin yaklaşık %42’sini tek başına Şanlıurfa’nın gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mehmet Kaya, kentin fıstık yetiştiriciliğinde lider kent olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa’nın yıllık 100 bin tonun üzerinde fıstık üretimi olmasına rağmen kentte yıllık 20 bin ton fıstık işleme kapasitesinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, “Şanlıurfa’da işleme tesislerinin yetersiz oluşu ve fıstığın uygun koşullarda depolanması sorunu ürünlerin ek lojistik maliyetleri ile Gaziantep’teki lisanslı depoya gönderilmesi veya Gaziantep’teki işletmelerde işlenerek pazara sunulması zorunluluğunu getiriyor. Mevcut durumda ilde fıstık üretimi ve ticaretiyle ilgilenen gerçek ve tüzel kişler; sahip oldukları fıstığın uygun koşullarda uzun süreli depolamasına imkân sağlayacak depolama imkânına sahip değildir. Uygun koşullarda depolanmayan ürünlerde aflatoksin oluştuğundan ürünler kısa sürede bozuluyor. Bu durumun ortaya çıkmaması için modern, teknolojik yapıya sahip lisanslı depoculuk işletmesinin kurulması gerekiyor. Fıstık ticaretini kolaylaştıran ve bir güven mekanizması oluşturacak aylık 10 bin kapasiteli fıstık lisanslı depo işletmesinin Urfa fıstığının tarımına, üreticisine, ticaretine ve sanayisine önemli katkılar sağlayarak istihdam ve gelir artışı sağlayacak” diye konuştu.

Üreticiye finansal avantajlar sağlanacak

Lisanslı depoculuk sisteminin teminat ve kredi imkânı ile birlikte tarım ürünleri ticaretinde kolaylık, hammadde tedariki, sanayiciye kaliteli ve zamanında ürün teslimi ve geniş pazar seçenekleri gibi cazip fırsatlar sunduğunu ifade eden Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bu avantajlardan artık fıstık üreticilerinin de yararlanacağını belirterek şöyle konuştu: “Şanlıurfa’da lisanslı deponun bulunmaması nedeniyle oluşan arz/talep dengesizliği gerek iç piyasada gerekse ihracatta istenen düzeyde gelirin elde edilememesine neden olmaktadır. Hem iç hem de dış tüketimde yüksek talep potansiyeli bulunan fıstığın sağlıklı koşullarda depolanması imkânına kavuşmasıyla hem il hem de ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır.”