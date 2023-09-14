'Şanlıurfa, turizm gelirinden hak ettiği payı almalı'

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Şanlıurfa’da turizm sektörünün öncü isimlerinden biri olan Cevahirhan Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, kentin turizm kapasitesini artıracak girişimlerin sürdüğünü kaydetti. Kentin Mezopotamya’daki Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgenin tam merkezinde yer aldığına dikkat çeken Cevahir Asuman Yazmacı, yüksek potansiyeline karşı Urfa’nın turizmde hak ettiği payı alamadığını söyledi.

Bu alandaki dezavantajları ortadan kaldırmak için kente yeni turizm yatırımlarının çekilmesi için girişimlerini sıklaştırdıklarını belirten Yazmacı, ayrıca uçak seferlerinin artırılması ve 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Kültür Yolu Festivalleri’ne Şanlıurfa’nın da eklenmesi için çalıştıklarını ifade etti. Yazmacı, “Kentimiz günümüzden 10 bin yıl önce yerleşik yaşama geçerek hem tarih hem de tarımın ilk tohumlarını yeşertmiştir. Göbeklitepe’de devam eden kazılar 12 bin yıllık buğday tohumlarını gün yüzüne çıkarmıştır. 47 coğrafi işaret tescilli ürünüyle şehrimiz gastronomi merkezi konumundadır. Kentimiz ayrıca Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra 4’üncü inanç merkezidir. Dünyanın en eski tapınağına ev sahipliği yapması ile yeryüzünün ilk şehridir. Şehrimizin sahip olduğu bu değerler potansiyelinin etkin bir şekilde turizmde değerlendirilmesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“THY, ekimde uçak sefer sayısını artıracağı sözünü verdi”

Kentin kültür ve turizm alanında sahip olduğu çeşitliliğe ve zenginliğe rağmen, konaklama istatistiklerinin düşük seviyede kaldığına dikkat çeken Cevahir Asuman Yazmacı, “Kentimiz Türkiye’nin turizm pastasından daha fazla pay alması gerekiyor. Şehrimizin büyük turizm potansiyeli olduğunu gören değerli yatırımcıları da bu hususta bölgemize çekmeye çalışıyoruz. Ayrıca kentimize yönelik gerçekleştirilen uçak seferlerinin sayısının artırılması için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor. Ekim ayı itibariyle İstanbul seferlerinin günde 3’e, 2024 yılı itibariyle de Ankara seferlerinin 2’ye çıkartılması sözünü aldık. Bu görüşmede ayrıca Uzak Doğu ile Şanlıurfa arasında hava yolu ile turizm köprüsü oluşturulması yönündeki projelerini de bizlerle paylaştılar” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri programına Şanlıurfa’nın da alınması için girişimlerini sıklaştırdıklarını kaydeden Cevahir Asuman Yazmacı, şöyle konuştu: “Yakın zamanda müjdeli haberi Şanlıurfa kamuoyu ile paylaşmayı amaçlıyoruz. 2024 yılında Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapması için bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor.”