Archi's Academy’e TEKNOFEST'ten ödül

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Hem yazılım geliştirme hem de yazılım alanında eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Archi's Academy Kurucusu Hindistan asıllı girişimci Thoufeeque Saheer (Tofi), “İnsanların yazılım sektöründeki kariyer hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayan, sektörde ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazandıran ve kişiselleştirilebilir eğitim içeriklerini kendi geliştirdiği teknolojik altyapı ile online sunan bir girişim şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Öğrenme deneyimlerini sorunsuzlaştırmak için tasarladığımız Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile öğrencilere etkileşimli tartışmalara katılma, çeşitli kaynaklara erişme ve gerçek dünya senaryolarına benzer uygulama projelerine dahil olma olanağı sunuyoruz” diye konuştu.

Archi’s Academy’nin üniversiteler, firmalar ve öğrenci topluluklarıyla iş birliği yaparak bir yandan ihtiyaç duyulan niteliklerde bilişim personeli yetiştirirken diğer yandan gençlere eğitim ve iş olanakları sunduğunun altını çizen Tofi, “Bilişim personeli işe alımlarında bizimle iş birliği yapan firmalar işe alım sürelerini ve oryantasyon maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek, nitelikli, halihazırda proje üzerinde çalışma tecrübesi olan ve işe hazır personele daha hızlı erişmektedir” ifadelerini kullandı.

Silikon Vadisi’nden kabul aldı

5 farklı ülkeden gelen 18 kişilik uluslararası bir ekip olduklarının altını çizen Tofi, 25’ten fazla ülkeye hizmet verdiklerine dikkat çekti. TEKNOFEST 2023’te Türkiye’nin en iyi eğitim teknolojileri girişimi seçilerek 1’incilik ödülünü aldıklarını aktaran Tofi, Web Summit 2021’de ise “Impact Startup” ödülünü aldıklarını hatırlattı. Tofi, Ekim ayında Amerika’daki Silikon Vadisi'nde düzenlenecek olan Draper University Hero Programı'ndan kabul aldıkları bilgisini de paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji odaklı eğitim platformlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Tofi, sözlerine şöyle devam etti: “Girişimimiz saygın yatırımcılardan güçlü destek görüyor. Son olarak şirketimizin teknoloji eğitimini dönüştürme potansiyelini tanıyan KT Portföy’den150 bin dolarlık yatırım aldık. Önümüzdeki dönemde eğitim sektöründe küresel arenada büyük pay sahibi olan Kuzey Amerika pazarında büyümeyi planlıyoruz. Özgün ve yenilikçi teknolojimizle çok hızlı büyüyen dünya yazılım sektörü pastasındaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz.”