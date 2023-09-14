Kapex Fair Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı
Çelik kapı üretim sektörünün dünyada 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye’nin aldığı yüzde 5,5'lik ihracat payının yüzde 8,6’sını ise Kayserili üreticiler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Nobel Expo Fuarcılık AŞ. tarafından KAPSİAD ve Kayseri OSB iş birliği ile düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.
KAYSERİ / EKONOMİ
Kayseri Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın açılışına, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, S.Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve sanayiciler katıldı.
Açılışta konuşan Valimiz Gökmen Çiçek, “Hep beraber, sanayiciler, yerel yöneticiler başta büyüğümüz bakanımız olmak üzere çok büyük bir mücadele verdik. İhracatımızın arttığı günler bizim en mutlu günlerimiz oluyor. Sanayi Odası Başkanımızla, Ticaret Odası başkanımızla görüştüğüm zaman ihracatımız birazcık artmışsa o gün milli maçta kazandığımızda yaşadığımız duyguyu yaşıyoruz. Ama ihracatımızda düşüş olmuşsa gerçekten çok üzülüyoruz. Sanayicilerimiz büyük bir savaş veriyorlar. Sanayicilerimiz ülkeye getirebildikleri katma değer açısından mutlular. Dolayısıyla Kayseri’nin ülkeye sağladığı katma değer gururla her zaman söyleniyor” diye konuştu
Açılış konuşmalarının ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri stantları gezerek fuarda stant açan sanayicilerden bilgi aldılar.