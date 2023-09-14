Kapex Fair Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın açılışına, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, S.Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Açılışta konuşan Valimiz Gökmen Çiçek, “Hep beraber, sanayiciler, yerel yöneticiler başta büyüğümüz bakanımız olmak üzere çok büyük bir mücadele verdik. İhracatımızın arttığı günler bizim en mutlu günlerimiz oluyor. Sanayi Odası Başkanımızla, Ticaret Odası başkanımızla görüştüğüm zaman ihracatımız birazcık artmışsa o gün milli maçta kazandığımızda yaşadığımız duyguyu yaşıyoruz. Ama ihracatımızda düşüş olmuşsa gerçekten çok üzülüyoruz. Sanayicilerimiz büyük bir savaş veriyorlar. Sanayicilerimiz ülkeye getirebildikleri katma değer açısından mutlular. Dolayısıyla Kayseri’nin ülkeye sağladığı katma değer gururla her zaman söyleniyor” diye konuştu

Açılış konuşmalarının ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri stantları gezerek fuarda stant açan sanayicilerden bilgi aldılar.