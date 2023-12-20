Şehitkamil Belediyesi Ayıntab Harbi’ni okuyucuya sundu

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında iki Fransız komutanın kaleme aldığı ve Fransızca aslından tekrar çevirisi yapılan “İki Fransız Komutanın Gözüyle Kuşatmadan Savunmaya Ayıntap Harbi” isimli kitap setinin lansman toplantısı Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) yapıldı.

Levant Bölgesinde Askeri Yaşam ve Dört Ayıntap Kuşatması (1920-1921) adlı eserlerin editörlüğünü yapan Dr. Ahmet Özpay, sunum eşliğinde kitaplarla ilgili bilgiler verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Levant Bölgesinde Askeri Yaşam ve Dört Ayıntap Kuşatması (1920-1921) isimli eserlerle birlikte 38. eseri tamamladıklarını, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

38 eser, bu dönem içerisinde hayata geçirildi

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:“Şehitkamil Belediyesi olarak 2009 yılında göreve geldiğimizde sosyal sorumluluk olarak kentin sosyal hayatıyla ilgili, sanatsal etkinlikleriyle ilgili, kültürel etkinlikleriyle ilgili eserleri bizden sonraki nesillere kazandırabilmek adına bir girişimde bulunduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu girişimde bulunduğumuzda bir şeye dikkat ettik. Mümkün olduğu kadar yoruma dayalı eserlerle gündeme gelmek istemedik. Çünkü bunlar ileride tartışmaya neden olabilecekti. Mümkün olduğu kadar akademik çalışmaları hayata geçirmeye çalıştık. Özellikle de tercümeye dayalı olan Osmanlı Türkçesinden veya Fransızcadan, İngilizceden dünyanın neresinde kaynak varsa bu kaynaklara ulaşmaya gayret gösterdik ki bizden sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktaralım. 38 eser, bu dönem içerisinde hayata geçirildi. Bugün hayata geçirdiğimiz bu 2 eserden sonra inşallah 8 Şubat’ta da 2 eseri yeniden lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde sayılarını giderek arttıracak şekilde bir faaliyet içerisinde bulunduk. Bu programa başlamazdan önce de Sayın Kaymakamımız ile beraber Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bir protokol imzaladık. Bu kentte yaşayan çocukların da Gaziantep Savunması’nı anlayabilecekleri, içselleştirebilecekleri şekilde bir kitapçık hazırlamıştık. Bunları okullara dağıttık. 9. ve 10. sınıflarda her sene yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın, yaşadıkları bu kadim şehrin geçmişte neler yaşadıklarını bilsinler istiyoruz. Çocuklarımıza yönelik bu faaliyetlerimizi gelenekselleştirdik. Bu topraklar, zengin topraklar. Arkeolojik olarak da bu bölgede çok büyük eserler var. Aynı zamanda bu bölgenin kronolojik olarak arkeoloji organizasyonunu da biz burada hayata geçirdik. Bunların da inşallah bilgi yarışmasını birlikte yapmış olacağız. Ben özellikle bu kitabın çevirmenlerine, tarih danışmanlarımıza, editörümüze yürekten teşekkür ediyorum.”