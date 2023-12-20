ISS Türkiye, 2024’te yüzde 75 büyüme bekliyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Tesis yönetimi alanında entegre hizmet veren ISS Türkiye, düzenlediği değerlendirme toplantısında Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu. Programa, ISS Türkiye CCO’su Anıl Altınküplü, ISS Türkiye Endüstri Segmenti Operasyon Başkanı Cüneyt Akın ve ISS Türkiye Endüstri Segmenti Operasyon Başkanı Mehmet Kağan Yılmaz katıldı.

Toplantıya ISS’in tarihçesi ve globaldeki çalışmalarını anlatarak başlayan Altınküplü, “Her gün milyonlarca insanın hayatlarına dokunuyoruz. 30’dan fazla ülkede 40 binden fazla müşteriye 350 binden fazla çalışanla hizmet veriyoruz. Ülkemizin en büyük dördüncü işvereni olarak 4 binden fazla müşteriye sayısı 48 bini aşan çalışanla hizmet sunmaktayız. Ayrıca kadın dostu beşinci şirket olduğumuzun da altını çizerim” ifadelerini kullandı.

ISS Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da toplantının ana başlıklarından biriydi. Cinsiyetsiz İşler, Hastane Sınıfları, Altın Diploma gibi ISS Türkiye’nin imza attığı ödüllü pek çok sosyal sorumluluk uygulamasına dair detaylar toplantıda paylaşıldı.

ISS’in kapsayıcı ve çeşitlilik içeren politikasına da değinilerek insan kaynaklarının doğru yönetim stratejisine dair veriler paylaşan Altınküplü, “Mavi yakalı sayısını yüzde 91. Kadınların yönetimdeki payı yüzde 68, işgücündeki payı ise yüzde 53. Kocaeli özelinde ise genel olarak sektörler ve bölgeler arasında dengeli bir müşteri tabanı var. Ayrıca ISS Türkiye olarak Kocaeli’de toplam 73 müşteriye hizmet vermekteyiz, bunların 46’sının ise endüstri segmenti içerisinde bulunmakta. Ülke çapında hizmet sunulan endüstri segmenti müşteri sayısı ise 250 civarlarında” dedi.

2024’te de stratejiler büyümeye odaklandı

2023’ü kendileri için beklenenin üzerinde bir büyümeyle kapamaya hazırlandıklarını hatırlatan Altınküplü, ISS Türkiye’nin 2023 yılı organik büyüme oranı yüzde 118. Ciromuz ise 16 milyar TL. 2024 yılını da yüzde 75 büyüme ve 28 milyar TL ciro beklentisiyle karşıladık. Segment bazlı hedeflerimiz de 1000’in üzerinde sanayi kuruluşu olacaktır” ifadelerini kullandı.