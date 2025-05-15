Nestlé Waters’ın dünyadaki en büyük su dolum tesisi Türkiye’de

1992 yılında Nestlé bünyesinde kurulan Nestlé Waters & Premium Beverages, 130’u aşkın ülkede 49 markasıyla faaliyet gösteriyor. Küresel ölçekte 82 dolum tesisi ve 28 bini aşkın çalışanı var. Türkiye su pazarına 2001 yılında giren kuruluş, 2006 yılında Erikli markasını bünyesine katarak önemli bir adım attı. Türkiye’de doğal kaynak suyu, doğal mineralli su ve aromalı içecek kategorilerinde; Erikli, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino olmak üzere toplam dört farklı markaya sahip.

Bursa’nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde iki dolum tesisi bulunan Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye, toplam 900 çalışana istihdam sağlıyor. Kestel dolum tesisleri hem Türkiye’nin hem de Nestlé Waters & Premium Beverages’ın dünyadaki en büyük ambalajlı su dolum tesisi olarak dikkat çekiyor.

Son dönemde, Nestlé Waters & Premium Beverages suyun yalnızca bir içecek değil, sofraların önemli bir parçası olduğunu ortaya koymak için Türkiye’de gastronomi alanında çeşitli çalışmalara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Alaf Restoran’da, yemek ve su uyumu temelinde bir etkinlik düzenlendi. Gecenin rehberi olan Marka Elçisi ve Yeme-İçme uzmanı Levon Bağış, bu eşleşmeleri “suyun sofradaki rolünü yeniden tanımlamak” olarak yorumladı.

Pazarlama Direktörü Gizem Kartal “Gastronomi alanının uzmanlarıyla, şeflerle, eğitmenlerle ve yaratıcı isimlerle kurdukları bağlarla bir topluluk oluşturmaya özen gösterdikerini anlattı. “Bir tabağın anlamını, bir anın lezzetini tamamlayan en saf unsur sudur” diyen Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi, 2025 yılında gastronomi deneyimlerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Conrad Istanbul Bosphorus 20 yıl boyunca tüm enerjisini güneşten alacak

Türkiye’nin ilk “Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına” sahip otellerinden biri olan Conrad Istanbul Bosphorus, bir adım atarak enerji ihtiyacını tamamen güneş enerjisinden karşılayacak bir yatırım yaptı. Aksoy Holding iş birliği ile hayata geçirilen bu proje Conrad Istanbul Bosphorus’un önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlamasına olanak tanıyacak.

Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy’un verdiği bilgiye göre, “Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde hayata geçirilen 4 milyon USD yatırım değerinde ve 5 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı sayesinde Conrad Istanbul Bosphorus enerji ihtiyacının tamamını 20 yıl boyunca güneşten karşılayacak.

Conrad Istanbul Bosphorus Genel Müdürü Rainer Gieringer, basın buluşmasında yaptığı konuşmasında Conrad Istanbul Bosphorus’un bu projesiyle tüm Hilton Grubu Otelleri içerisinde güneş enerjisine geçen ilk tesis konumunda olduğunu belirerek şunları söyledi: “Proje ile 2025 yılı sonuna kadar 7.941 MWh enerji üretimi ve 7.917,177 ton karbon emisyonu azaltımı hedefliyoruz. Bu miktar, yaklaşık 428.814 adet ağaç dikimine eşdeğer. Markamızın 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yarıya indirme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine geçişimiz büyük bir adım. Sürdürülebilir turizmin öncülerinden biri olarak, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamanın sorumluluğunun bilincindeyiz."

Sürdürülebilirliğe Yönelik Kapsamlı Vizyon

Conrad Istanbul Bosphorus, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yarı yarıya indirme hedefini destekleyen çevre dostu uygulamaları ile geçen sene toplamda 3.000 ton karbon ayak izini sıfırladı. 2024 yılında tüm plastik kullanımını yüzde 95 oranında azalttı. Otel bünyesinde kullanılan, atık su olarak bilinen ‘gri su sistemi’ sayesinde 30.000 ton su tasarrufu sağladı.

2024 yılında gıda israfını azaltmak hedefiyle tasarlanan sürdürülebilir gastronomi programı kapsamında ise, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve Winnow (Ticari Gıda Atığı İçin Akıllı Mutfak Teknolojisi) iş birliği ile özellikle kahvaltı operasyonlarında 14 ton gıda israfının önüne geçildi. Ayrıca Conrad Istanbul Bosphorus, misafirlerine karbon nötr toplantılar yapma imkânı yaratarak, ev sahipliği yaptığı tüm toplantı ve etkinliklerin karbon ayak izini, ödüllü performans yönetim platformu LightStay ile hesaplayarak ClimeCo iş birliği ile karbon azaltma projelerine yatırım yapmaya devam ediyor. LightStay hesaplamalarına göre 2024 yılında, su kullanımında %22, enerji tüketiminde %6, atık miktarında %18 tasarruf sağlandı.