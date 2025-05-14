Sabancı Holding'ten Sabancı İklim Teknolojileri'ne destek

Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’ye, 2154,4 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında sermaye katkısı yapılacağını açıkladı.

Holding'in konuya ilişkin olarak KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yurt dışında büyüme planları doğrultusunda yenilebilir enerji alanında yeni kapasite yatırımları başta olmak üzere yatırım projelerinin finansmanı için 2027 yılı sonuna kadar Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye 154,4 milyon USD karşılığı Türk Lirası'na kadar sermaye katkısında bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.