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Sabancı Holding'ten Sabancı İklim Teknolojileri'ne destek

Sabancı Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’ye 2027 sonuna kadar 154,4 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında sermaye katkısı yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Sabancı Holding'ten Sabancı İklim Teknolojileri'ne destek
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Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’ye, 2154,4 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında sermaye katkısı yapılacağını açıkladı.

Holding'in konuya ilişkin olarak KAP'a yaptığı açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yurt dışında büyüme planları doğrultusunda yenilebilir enerji alanında yeni kapasite yatırımları başta olmak üzere yatırım projelerinin finansmanı için 2027 yılı sonuna kadar Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye 154,4 milyon USD karşılığı Türk Lirası'na kadar sermaye katkısında bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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