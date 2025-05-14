Alman Belediyeler Birliği'nde İmamoğlu ayakta alkışlandı

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover Belediyesi, Alman Belediyeler Birliği 43. Olağan Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul'a davet edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan Genel Kurul öncesinde, Hannover Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Hermann eşliğinde Hannover’ın yeni belediye binasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında deneyim paylaşımı ve olası iş birlikleri değerlendirildi.

14 Mayısta gerçekleşen Genel Kurul’un açılış konuşmalarında Stadtetag Başkanı Markus Lewe ile Hannover Belediye Başkanı Belit Onay TBB heyetine özel teşekkürlerini ifade etti. Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Heyeti arasında yapılan görüşmede Türkiye Almanya kardeş şehir ilişkileri ve iki ülke yerel yönetimleri arasında iş birlikleri ele alındı.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay’ın Genel Kurul açış konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hala tutuklu bulunmasından ve Genel Kurul toplantısına katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirmesi üzerine tüm katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla İmamoğlu’na desteklerini bildirdi.

Stadtetag Başkanı Markus Lewe de konuşmasında Genel Kurul'da İmamoğlu'na verilen desteği örnek göstererek; yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi, teması kesmemesi ve dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti.