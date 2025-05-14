TUSAŞ'tan HÜRJET için İspanya'da tarihi anlaşma

Mehmet KAYA/ANKARA

İspanya’nın yürüttüğü eğitim uçağı programı kapsamında, İspanyol şirketlerin de dahil olduğu proje yürütücüsü Airbus ile TUSAŞ arasında mutabakat zaptı imzalandı. TUSAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, mutabakat zaptının İspanya’nın yürüttüğü İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ITS Entegre Eğitim Programı dahilinde olduğu kaydedildi.

İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma bağlarını kuvvetlendirecek

Programın halen İspanya’nın kullandığı F-5M eğitim uçaklarının yerine yeni bir uçak tedariki için yürütüldüğü belirtilerek, “Bu iş birliği, Airbus’ın tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim konularındaki uzmanlığını; TUSAŞ’ın gelişmiş kabiliyetlere sahip, tek motorlu, iki kişilik, süpersonik jet eğitim uçağı olan HÜRJET’in yenilikçi tasarımıyla bir araya getirecek” denildi. Açıklama, HÜRJET’in bu program kapsamında yeni bir varyantının geliştirilmesine işaret ediyor. TUSAŞ yazılı açıklamasında Airbus ile daha önce sanayi işbirliği mutabakat zaptı bulunduğu, yeni zaptın bunun devamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, işbirliğinin çerçevesi, “TUSAŞ tarafından millî imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın İspanyol entegre eğitim sistemine dahil edilmesini amaçlanırken İspanyol sanayisinin de güçlendirilmesini hedefliyor. İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma bağlarını kuvvetlendirmeyi, İspanyol Hava Kuvvetleri’nin modern eğitim uçaklarına yönelik artan operasyonel ihtiyaçlara yanıt verilmesini amaçlıyor” şeklinde çizildi.

HMI sayesinde, süpersonik bir ileri jet eğitim uçağı

Açıklamada, TUSAŞ mühendislerince geliştirilen HÜRJET Eğitim Uçağının yüksek performansı ve gelişmiş aviyonik kabiliyetleri sayesinde 5. nesil savaş uçakları için pilot yetiştirilmesinde kritik bir rol oynadığı, 5. nesil savaş uçaklarına geçiş süresini en aza indirmek için tasarlanmış kullanıcı arayüzü (HMI) sayesinde, süpersonik bir ileri jet eğitim uçağı olan HÜRJET’in, eskiyen eğitim uçaklarının yerini alacak ve genç pilotları modern savaş uçaklarının zorluklarına hazırlayacak ideal bir eğitim çözüm olduğu kaydedildi. Ses hızını aşarak süpersonik hıza ulaşan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, maksimum 1,4 Mach hıza ulaşmayı hedeflendiği belirtildi. Eğitim uçağının Gömülü Eğitim Sistemi ile Kara Tabanlı Eğitim Sistemlerinden oluşan bağlantılı eğitim mimarisiyle geliştirilen son teknoloji HÜRJET Eğitim 360 Sistemi bulunduğu kaydedildi.

Haluk Görgün: HÜRJET uluslararası sahnede daha iddialı

Kişisel sosyal medya hesabından mutabakat zaptını kutlayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET, artık uluslararası sahnede daha da iddialı. İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır” ifadesine yer verdi.