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Erdemoğlu Global, Sasa’daki payını devretti

Erdemoğlu Global, Sasa’daki yüzde 2,7’lik payını 3,71 TL fiyattan Erdemoğlu Holding’e devretti;

Haber Merkezi
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Erdemoğlu Global, Sasa’daki payını devretti
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Sasa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pay devri hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şirketimiz SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA"), yönetim kontrolüne sahip hâkim pay sahibi Erdemoğlu Holding A.Ş.'nden ("Erdemoğlu") SASA paylarına ilişkin gerçekleştirilen işleme ilişkin aşağıdaki açıklamayı almıştır:

‘'Sermayesinin tamamı Erdemoğlu'na ait olan Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.'nin ("Erdemoğlu Global") sahip olduğu SASA paylarından, SASA'nın sermayesinin yaklaşık %2,7'sine karşılık gelen 1.200.000.000 (birmilyarikiyüzmilyon) lotluk kısmı Erdemoğlu'na 3,71 TL. fiyattan satılmıştır. ‘'

Bu işlemden sonra Erdemoğlu Global'in Sasa'daki pay sahipliğinin %17,4'e gerilerken Erdemoğlu Holding'in doğrudan ve dolaylı toplam pay sahipliğinin yüzde 76,7 olarak sabit kaldığı belirtildi.

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