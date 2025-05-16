Sabancı, “Birlikteliğin 100’ü” serisinin ikinci filmini yayımladı: O’nun gösterdiği hedefe emin adımlarla

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Sabancı’nın 100 yıllık tarihinde, gençlere güvenmenin, gençlerle birlikte aynı yolu yürümenin her zaman ön planda olduğunun altını çizerken, “Biz gençleri, geleceği birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşları olarak görüyoruz. Bu yol arkadaşlığı, Sabancı’nın 100 yılına yön veren ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesinin de en büyük itici güçlerinden biri. Bu yaklaşım, bu sene büyük bir coşkuyla kutladığımız 100. yılımıza ilişkin çalışmalarımızın da temelini oluşturuyor. Biz bu tarihi dönüm noktasını geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar, bir gelecek vizyonu olarak ele alıyoruz. Çünkü Sabancı’nın rotası daima ileriye, daima geleceğe dönük. Gençliğin temsil ettiği dinamizm, cesaret ve yenilikçilik ruhu, bizim kurumsal değerlerimizle birebir örtüşüyor. 19 Mayıs’ın simgelediği bağımsızlık ve gençlik ideali, bizim için sadece bir tarihsel referans değil, aynı zamanda her gün rehber aldığımız bir ilham kaynağı” ifadelerini kullandı.

Film serisinin diğer iki versiyonu da önümüzdeki dönemde yayına alınacak

“Birlikteliğin 100’ü” serisinin ilk filmi, geçtiğimiz aylarda yayımlanmış; söz konusu filmde Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın, amcası Hacı Ahmet Sabancı ile birlikte Kayseri’den Adana’ya yürüyerek ulaşması anlatılmıştı. 100. yıl iletişimi kapsamında hazırlanan film serisinin diğer iki versiyonu da önümüzdeki dönemde yayına alınacak.