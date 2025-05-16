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ABD'de Gazze'deki katliamı kınayan bir öğrenciye diploması verilmeyecek

New York Üniversitesi'nde hafta içi düzenlenen mezuniyet töreninde Gazze'de yaşanan katliamdan ABD'yi suçlayan lisans öğrencisi Logan Rozos'a diplomasının verilmemesine karar verildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de Gazze'deki katliamı kınayan bir öğrenciye diploması verilmeyecek
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New York Üniversitesi (NYÜ), mezuniyet konuşmasında ABD'yi Gazze'deki "soykırımı desteklemekle" suçlayan bir öğrencinin diplomasının verilmeyeceği belirtildi.

NYÜ'de lisans öğrencisi Logan Rozos, hafta içi düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliama dikkati çekti.

Konuşmasında, ABD'yi Gazze'deki "soykırımı desteklemekle" suçlayan Rozos, "Filistin'de halihazırda yaşanan vahşeti" kınadığını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 dakika süren konuşmasında Rozos, "Şu anda gerçekleşen soykırım, ABD tarafından siyasi ve askeri olarak destekleniyor, vergi dolarlarımızla ödeniyor ve telefonlarımızda canlı olarak yayınlanıyor. Bu soykırımı ve bu soykırıma ortak olmayı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Rozos'un konuşması hem alkış hem de yuhalamayla karşılandı.

Üniversiteden kınama

NYÜ Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Rozos'un konuşmasını "kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini ifade etmek" için kullandığı belirtildi.

Rozos'un ifadelerinin "derin üzüntü oluşturduğu ve kınandığı" kaydedilen açıklamada,"(öğrencinin) Kendisine bahşedilen bir ayrıcalığı kötüye kullandığı" söylenildi.

Açıklamada, mezun öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılacağı ve üniversite diplomasının verilmeyeceği aktarıldı.

NYÜ, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince kampüs içinde "antisemitizm faaliyetleri nedeniyle" soruşturulan üniversiteler arasında yer alıyor.

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