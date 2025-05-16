Geleceği şekillendiren projeler Weshape Girişimcilik Programı’yla belli oldu

CCN Holding’in sosyal yatırım vizyonuyla, CIFE Avrupa Enstitüsü, İbrahim Çeçen Vakfı ve Katalist iş birliği ile hayata geçirilen Weshape Girişimcilik Programı kapsamında kazanan genç girişimciler açıklandı. Finale kalan 10 proje, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen etkinlikte jüri karşısına çıktı. Dijital dönüşüm, sağlık, eğitim, toplumsal fayda, tarım gibi farklı alanlara odaklanan yaklaşık 400 iş fikrinin değerlendirildiği Weshape Girişimcilik Programı’nda, Ordu’dan katılan Sude Yıldırım ve Derya Pancar’ın “her çocuk, oyunla gelişme hakkına sahiptir” mottosuyla hazırladığı “Göç Yolunda Kapsayıcı ve Yaratıcı Oyun Rehberi” projesi birinci olurken, Güneş Adıgüzel ve Ece Beyza Dirhemsiz’in ‘Mobimenti’ projesi ikinci, Atilla Beleş ve Mehmet Talha Öztürk’ün ‘ÖğrenciO’ projesi ise üçüncü oldu. Kazanan girişimler, CIFE Avrupa Enstitüsü Yaz Okulu’na katılarak uluslararası bir deneyim kazanma, kurumsal inovasyon liderlerinden mentorluk desteği alma ve CCN Holding bünyesinde staj yapma fırsatı elde edecek. Final jürisinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, InsiderCFO’su Yeliz Kalafat, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ve Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, IC Holding CEO’su Can Çaka, Dias Teknoloji CEO’su Metehan Oğuz, CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol ve CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Ferhangil yer aldı.

7 bölge ve 100 üniversiteden başvuru oldu

Weshape Girişimcilik Programı, genç girişimcilerin topluluk ve inovasyon odaklı yetkinliklerini geliştirerek projelerini daha sürdürülebilir hale getirmelerine olanak tanıyan 360 derece bir hazırlık ve gelişim deneyimi sunuyor. Türkiye’nin 40 ilinden, 7 bölgesinden, 100 üniversite ve 110 farklı bölümden başvuru alan programda toplam 126 iş fikri onlarca eğitmen, mentor ve girişimcilik ekosisteminden uzman isimlerle yürütülen yoğun gelişim sürecine dahil oldu.İlk elemede belirlenen 32 proje 7 farklı kurumsal inovasyon lideriyle eşleştirilerek, fikirden uygulanabilir çözümlere doğru önemli bir yol kat etti. Bu projeler arasından ise finale kalan 10 proje, alanında en prestijli isimlerden oluşan jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Girişimcilik CCN’nin DNA’sını oluşturuyor

İstanbul Buluşmasında konuşan CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Çeçen Şenol, “Girişimcilik kültürü, CCN Holding’in DNA’sını oluşturuyor. Bu doğrultuda, sadece dışa dönük projelerde değil, kurum içinde de bu kültürü yaşatıyoruz. 2023 yılında dijitalleşme ve operasyonel verimlilik hedefleriyle hayata geçirdiğimiz kurum içi girişimimiz WISERA, bu anlayışın somut bir örneği oldu. WISERA ile süreçlerde %25 zaman tasarrufu, çalışan verimliliğinde ise %30 artış sağladık.WeshapeGirişimcilik Programını da hayata geçirirken temel motivasyonumuz çok netti; gençlerin potansiyeline alan açmak, üretme cesaretlerini desteklemek ve girişimcilik yolculuklarında yanlarında durmak. Çünkü biz CCN holding olarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli gücün vizyon sahibi gençlerin hayal gücü ve kararlılığı olacağına inanıyoruz. Weshape de bu inancın bir ürünü. "Shapethefuture" mottomuzla, gençlerimizin yarattığı fikirlerin geleceğimizi nasıl şekillendireceğini biliyoruz.İbrahim Çeçen Vakfı, CIFEAvrupa Enstitüsü ve Katalist iş birliğiyle başlattığımız bu girişimcilik yolculuğu, sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda fikirlerin gerçek projelere dönüşmesi için oluşturulmuş güçlü bir topluluk ve paylaşım ağı. Titizlikle yürüttüğümüz bu yolculuk, Weshape’i sadece bir program değil, sürdürülebilir girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan bir platform haline getirdi.Girişimcilik ekosistemine kalıcı katkılar sağlamak, bu alandaki iddiamızı sürdürülebilir projelerle pekiştirmek bizim için stratejik bir öncelik olmaya devam edecek” dedi.

Fırsat eşitliğine önem verdik

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Günseli Çeçen ise şunları söyledi: “İbrahimÇeçen Vakfı olarak 21 yıldır eğitim kurumları inşa ediyor, karşılıksız burslar sağlıyor, spor, kültür ve sanat alanlarında yatırımlar yapıyor, sosyal ve sağlık yardımlarıyla ülkemizin refah düzeyinin artmasına katkı sunuyoruz. Mezun ettiğimiz binlerce bursiyerimiz, en büyük gurur kaynağımız. Aile geleneğimizi taşıyan ve toplumsal fayda odaklı çalışan CCN Holding de bu yoldaki en önemli destekçilerimizden. CCN Holding, burslarımızın ana bağışçılarından biri olarak gençlerimizin eğitimine katkı sunuyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin tüm milli sporcuları da CCN holding bursiyeri olarak kariyerlerine devam ediyor. Weshape girişimcilik programı, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve projelerini hayata geçirebilmeleri için gerekli altyapıyı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Programı tasarlarken en çok önem verdiğimiz konu, fırsat eşitliğiydi. Bugün, Türkiye’nin 7 bölgesinden 40 il ve 100 farklı üniversiteden başvuru almanın, cinsiyet dağılımının dengeli olmasının gururunu yaşıyoruz.”

Katalist Kurucu Ortağı Jülide Erdoğan ise, “Genç girişimcilerin ortaya koyduğu bu değerli çalışmalar, yalnızca bireysel başarıları değil, toplumun tamamına dokunabilecek potansiyelleri de beraberinde getiriyor. Weshape programı, genç fikirlerin cesurca sahneye çıktığı, yeni iş birliklerinin, ortak öğrenme alanlarının ve dönüşüm yolculuklarının başlangıcını simgeliyor. Bu süreçlerin merkezinde ise inovasyon ve birlikte üretme yer alıyor. Çünkü inanıyoruz ki, birlikte hareket ettikçe, birbirimizden beslendikçe ve sorumluluğu paylaştıkça çok daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Weshape programı, yalnızca girişimcilik fikirlerinin hayata geçirildiği bir platform olmanın ötesinde; fırsat eşitliğini önceleyen, sürdürülebilir çözümler ve toplumsal fayda odağında ilerleyen bir ekosisteme dönüştü. Genç girişimcilerin geliştirdiği projeler, bireysel başarıların ötesinde, geniş toplum kesimlerine dokunabilecek potansiyeller taşıyor. Bu süreç, ortak öğrenme alanları oluşturarak birlikte üretme kültürünü teşvik ediyor. İnanıyoruz ki, daha kapsayıcı ve güçlü bir gelecek, ancak ortak vizyonla ve sorumluluğu paylaşarak inşa edilebilir” dedi.