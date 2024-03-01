'Şehri yapılaşma ve sanayileşmede yatay büyüteceğiz'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal adalet, sosyal aktiviteler, turizm ve sanayileşme hamlelerinin ön planda olacağı projeler hazırladı. Yücel, hazırladığı projeleri hayata geçirmek için hem belediye bünyesinde üretim odaklı tesisler kuracağını hem de belediye kaynaklarının en verimli haliyle hizmete dönüşmesini sağlayacaklarını söyledi. EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Kazım Yücel, 2014-2019 yılları arası MHP’de, 2019 ile 2024 yılları arasında da İYİ Parti’de hem belediye meclis üyeliği hem de grup başkan vekilliği yaptığı dönemde kazandığı tecrübelerle belediye başkanlığı görevine hazırlandığını belirtti.

Kendisinin müteşebbis ve tüccar olduğunu belirten Kazım Yücel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni de arsa satan bir anlayışla değil, üreten ve kaynakları hakkaniyetle kullanan bir anlayışla yönetmeye talip olduğunu belirterek, “Kayseri’nin ulaşımla ilgili çok ciddi sıkıntısı var. Her noktada neredeyse trafik ışığında bekletilen araç var. Şehir içi trafiğin yanı sıra bir sanayi kenti olarak da taşımacılık ve lojistik kısmında da bize yakışmayan çok eksiğimiz var. Bunların tamamını çözmeye talibiz” dedi. Kayseri’nin büyükşehir belediye başkanının şehri emin sıfatıyla Türkiye’deki çok büyük sanayi kuruluşlarına, makul fiyatlarla arsa tahsis ederek büyük bir sanayileşmeyi kente çekmesi gerektiğini de aktaran Yücel, “Bununla ilgili şehrimizin ne milletvekilleri ne de belediye başkanları herhangi bir girişimde bulunmadı. Ancak biz Kayseri’yi tüm değerleriyle kucaklayarak büyüteceğiz” diye konuştu.

“Kayseri eğlenemeyen bir şehir”

Kayseri’nin turizmde hala bir çekim ekseni oluşturamadığını ve ilerlemesi gereken çok yol olduğunu belirten Yücel, “Turizmde cazibe noktası olarak Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana gibi hafta sonu turist çeken bir yer haline gelemedik. Erciyes Dağı’nı çok güzel kullandık ama çok ciddi maliyetlerle ve sadece yılın 15 günü kullandık. Yılın sonraki günlerinde örneğin Erciyes’in eteklerinde bungalov evlerle veya daha aşağılarda yayla tipi manzaralı bir yapılaşma sağlayamadık. Kayseri’nin sosyal anlamda eksikleri var. Eğlenmeyen bir şehir. Gençler eğlenmiyor. Psikolojisi düzgün bir şehir olmaktan uzaklaştık. Bu konuda hiçbir kesimi ayrıştırmayan festivaller yapacağız. Bu şehrin vatandaşını sahaya çıkarıp eğlendireceğim. Samimi söylüyorum, hatim indirir gibi değil, eğlendiren sanatçıları bu şehre getireceğim. Bu şehirde halkımızın kimyası bozuldu. Partiye yakın olacağım diye yaşam şeklini değiştirdi. Biz Ankara’da AK Partili belediyelerle idare edilirken oradaki eğlenceleri Kayseri’de AK Partili belediyelerin idaresinde yapılmadığının hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

“Ücretsiz ulaşım ve indirimli su projelerimiz var”

Kazım Yücel, ulaşım ve su ile ilgili projelerini ve bu projeleri hayata geçirmek için gereken kaynağı nasıl sağlayacağını da anlattı. Yücel, “Kayseri’de sabah beş ile yedi otuz arasında ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Bunun maliyetini de tramvay ve otobüsler eksenindeki reklam gelirleriyle çok rahat karşılayabiliyoruz. Bunu deneyimli bir belediye meclis üyesi olarak söylüyorum. Bunu yakına ve yandaşa peşkeş çekmezseniz Kayseri halkına en çok ihtiyaç duyduğu iki buçuk saat ücretsiz ulaşım hizmeti verebilirsiniz. Suya indirim yapacağım. Bugün marketten alınan bir adet 0.5’lik su ortalama 7 TL. Kayseri’nin nüfusu 1 buçuk milyon. Eğer bir su üretim tesisi kurarsam bugün 10 buçuk milyon TL’lik ciro yaparım. 365 günde 4 milyar TL cirom olur ve en kötü ihtimalle bu kurduğum tesis üzerinden 600 ila 800 milyon TL arasında para kazanabilirim. Bu kazandığım parayla da KASKİ’yi destekleyerek, vatandaşımızın su faturalarına indirim uygulayabilirim. İhtiyaç sahibi ev hanımlarımıza 2.500 TL destek vereceğiz. Bana bunu nereden vereceksin diyorlar. Belediye kaynaklarında sadece ballı villa parseli diye satılan yerlerin gelirlerini ayırsam bu parayı ihtiyacı olan kadın kardeşlerimize yine de yeterli gelir. Eşit beslenme paketi vereceğiz ilkokul çağındaki çocuklarımıza. 183 bin öğrencimiz var. Kıyafet desteği, kırtasiye desteği vereceğiz. Bu şehirde yaşayanların bir ayrıcalığı olacak. Ben bunların yaptığı yanlışları yapmayarak bu projelerin kaynağını hazırlayacağım. Mesela 1 milyon TL’lik yeri 200 bin liraya satmayacağım. 30 milyon TL’ye bitecek inşaatı 250 milyon TL’ye bitirtmeyeceğim. Bu benim kaynağımı yanlış harcayan belediye başkanları sakın bana cevap vermesinler” dedi.

“Kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim”

Belediye meslis üyeliği ve grup başkanvekilliği dönemi boyunca kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaştığını belirten Kazım Yücel, rezerv alanlar oluşturarak Kayseri’nin kentsel dönüşüm sorununu da çözeceğini kaydetti. Yücel, “Şehrimizi sadece merkez ilçelerden ibaret görmüyoruz. Tüm ilçelerimizi hem yapılaşma hem sanayileşme hem de ulaşım noktasında bir bütün hline getiren anlayışla kentsel dönüşüm sorununu da çözeceğiz. Ulaşımda mutlaka Sarız’dan Kayseri’ye, Yahyalı’dan Kayseri’ye ve tüm ilçelerin bağlantısını ulaşımda sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. İstanbul’da 90 kilometre mesafeden insanlar şehre gelebiliyor ama benim şehrimde ‘orası Sarız’ deniliyor ya da Develi neden merkeze ulaşımı kolaylıkla sağlayamıyor. Biz bunları kesinlikle hayata geçireceğiz. Özellikle Develi ve Bünyan’da mutlaka fabrikasyon üretimin olacağı organize alanı tesis edeceğiz. Bunlarla ilgili imar planları yapacağız. Kayseri’de doğmuş, şehir dışında yaşayan ama şehri ile ödeşmek isteyen iş insanlarımızı davet edeceğim. Batı kent, doğu kent, güney kent, kuzey kent kuracağım. Şehrin yoğunluğunu altyapısı ile birlikte yatay olarak organize edeceğiz. Böylece trafikte rahatlayacak, yapılaşmalarda yatay olarak insanlar için daha güvenli hal alacak” ifadelerini kullandı.

Satışı gündemde olan Kadir Has Kongre Merkezi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yücel, “Kadir Has’ın ben geldim ve ne gerekirse yaparım diyerek yaptığı Kadir Has Kongre Merkezi’nin satmayacağım. Bu, bu şehre yapılan ihanetlerden bir tanesidir. Bir beş yıllık görev süremin sonunda da halkımıza söz veriyorum hiçbir yere bayrak asmayacağım. Şu anda mevcut belediye başkanları, Cumhurbaşkanını da önceliklendirerek sanki bizler Cumhurbaşkanı ile yarışıyormuşuz gibi gösteriyorlar. Biz bu anlayışta bir yönetim geliştirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.