Sissan’ın hedefi, üretim sahasını 50 dönüme çıkarmak

Eray ŞEN



OSMANİYE - Sissan Tarım Makineleri Fabrika Müdürü Dr. Mehmet İsmailoğlu, 10 dönüm alanda tam kapasite çalıştıklarını, yeni yatırımla birlikte üretim kapasitesini yüzde 100 artıracaklarını söyledi. İsmailoğlu, şirketin kuruluş öyküsünü ve hedeflerini EKONOMİ Gazetesine anlattı. Sissan’ın temellerinin şirket kurucusu Mansur Güven tarafından 1976 yılında Kadirli Küçük Sanayi Sitesi’nde atıldığını belirten İsmailoğlu,

“İlk zamanlar küçük çaplı tarım makineleri imalatı, tamiratı, tadilatı, demircilik işleri ile başlayan çalışmalar, yaklaşık 30 yıl Kadirli’nin yanı sıra Osmaniye ve çevre illere yayılarak devam etti ve bir isim yaptık” dedi. Şirket kurucusu Mansur Güven’in bölgede iyi tanınan bir ‘demirci ustası’ olduğunu vurgulayan İsmailoğlu, “Sissan, bir demirci ustasının, atölyesini fabrikaya dönüştürme hikayesidir” ifadesini kullandı.

Üretim merkezini, 2010 yılında Kadirli OSB’ye taşıdıklarını anlatan İsmailoğlu, “Bu dönemde tarımda makineleşme arttı ve bizim işlerimiz de büyüdü. Çukurova tarımın merkezi, dolayısıyla firmamız da gelişmeleri takip edip ürettiği yeni makineleri bölge çiftçisinin hizmetine sundu” diye konuştu. Türkiye’nin 16 ilinde 28 noktada bayileri olduğunu aktaran İsmailoğlu, ürün portföyleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Tarımda kullanılan makinelerin yüzde 80’ini üretiyoruz”

“Ana ürün grubumuzda; mısır ve yer fıstığı üretiminde kullanılan gübreli, gübresiz, bağımsız ara çapa makineleri var. Ayrıca toprak işleme makineleri, kültivatör, dal ve sap parçalama makineleri, helezonlar, konveyör bantlar, soğutma fanları, römork grupları gibi, bir çiftçinin tarımsal üretimde ihtiyaç duyduğu makinelerin yüzde 80’ini fabrikamızda üretiyoruz.”

Kadirli OSB’deki fabrikanın iki parsel halinde, 7 bin metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare üzerinde kurulu olduğunu ve yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiğini bildiren İsmailoğlu, “Üretim kapasitemizin yüzde 100’ünü kullanıyoruz. Makinelerin kalitesini geliştirmeye yönelik 4.5 milyon lira maliyetli yatırım yaptık. Yeni üretim sahası için de yatırım planlarımız var ancak Kadirli OSB’de yer yok. Bu nedenle yakınımızda olan ve Bakanlıktan onayı geçen Sumbas OSB’de 50-60 dönümlük alan talep edeceğiz. Mevcut tesisimiz tamamen oraya taşımayı düşünüyoruz. Üretim kapasitesi olarak yüzde 100 artış planlıyoruz. İstihdam da 100 kişinin üzerine çıkacak” bilgisini verdi.

“Yeni yatırım ile birlikte ihracata da hız vereceğiz”

Dış ticaret çalışmalarına değinen İsmailoğlu, “Dış ticarette yeniyiz. İhracatı artırmak için üç dört yıldır, Konya, Bursa, Adana fuarlarına katılıyoruz. Şu anda sürekli mal gönderdiğimiz iki ülke var. Ayrıca ihracatçı firma aracılığıyla ürün gönderdiğimiz Orta Asya, Afrika ve Arap ülkeleri bulunuyor. Yeni yatırım ile birlikte ihracata yönelik üretime ağırlık vermeye başlayacağız. Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç etmek istiyoruz” dedi.