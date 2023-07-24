ŞTGAŞ, geliştirdiği projelerle Urfa turizmine ışık oluyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Türkiye’de turizm sektörüne örnek bir model olarak kamu kurumları ve özel sektörden 17 hissedarın ortaklığında kurulan, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. (ŞTGAŞ) kent turizmini geliştirecek çalışmalarını ortak akıl çerçevesinde sürdürüyor. 2019 Göbeklitepe yılında planladığı 85 projeden 77’sini hayata geçiren ŞTGAŞ, 2023 yılı içinde Şanlıurfa Turizmi Master Planı’nda öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmek için mesaisini sürdürüyor.

Şirketin 2024 yılına kadar en önemli gündeminde ise ‘kentin UNESCO yaratıcı şehirler ağına Müzik dalında uluslararası listesine girmesi ve Harran’ın Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi’ konuları yer alıyor. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehrin dünya çapında bir turizm markası olabilmesi için hayata geçirdikleri projelerde planlama, programlama ve uygulamanın baz alındığı stratejik bir yaklaşım benimsediklerini aktardı.

Bu yaklaşım sayesinde kent turizminin genel anlamda pozitif imajının geliştirecek yeni projeler ortaya çıkarttıklarını ifade eden Salih Ayhan, “Türkiye'nin en eski ve en önemli arkeolojik alanı olan Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi ve Suriye'de istikrarının yavaş da olsa başlaması ile birlikte, Şanlıurfa'ya turist gelişlerinin daha da büyümesi bekleniyor. Ancak kentimizin turizm sektörünün gelişiminin önünde hizmet kalitesinde, turizm ürün çeşitliliği ve tanıtım konularına bir takım eksiklikler bulunuyor. Bu noktada şehrimizdeki mevcut turizm altyapı eksiklerini gidererek yüksek turizm potansiyelimizi daha da büyütmeye ve kentimize gelen ziyaretçilerin deneyimlerini geliştirmeye odaklandık. Kentimizin tarihi ve kültürel birikiminin fizibilitesini çıkarıyor, geleceğe taşınmaları için koruma programları uyguluyoruz” dedi.

Visiturfa kente gelen misafirlere dijital rehberlik hizmeti sağlıyor

Şirket olarak yayına aldıkları visiturfa.com’un kente gelen turistleri online rehberlik hizmeti sunduğunu aktaran Salih Ayhan, online kanalarda Türkçe, İngilizce ve Çince yayın yaptıklarını söyledi.

Web Siteleri bünyesindeki dinamik sayfalar aracılığıyla kente gelen misafirlere online gezi rehberi, konaklama & seyahat, etkinlikler, faydalı bilgiler, sektörel ve iletişim hizmeti sağladıklarını kaydeden Ayhan, “Son olarak Visiturfa Dijital Gezi Rehberi Mobil Uygulaması’nı devreye aldık. Bu online uygulama aracılığıyla kentimizin tarihi ve kültürel değerlerinin dijital tanıtımını sağlıyoruz. Uygulamamız tüm aşınabilir cihazlara yönelik olarak yine 3 dilde geliştirildi. Uygulamamız kapsamında bireysel turistlere yönelik olarak kentin tarihi ve turistik mekânlarını sesli anlatımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca misafirlerimizin yol tariflerini navigasyon servislerimiz aracılığı ile kolaylıkla gerçekleştiriyoruz, web sitemiz ve mobil uygulamamızın geliştirilmiş yeni versiyonlarının yayını için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Tasteofurfa markasıyla Urfa pul biberini dünyaya tanıtıyor

Kente gelen misafirlere yönelik hediyelik yöresel ürünler sunmak üzere Tasteofurfa markasını kurduklarını ifade eden Salih Ayhan, piyasaya sundukları ilk ürünün bölgenin en önemli değerlerinden pul biber olduğunu belirtti. Tasteofurfa’nın aldığı yüksek talepler nedeniyle önder bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Ayhan, “Tasteofurfa markasıyla sunduğumuz doğal ürünlerimiz Şanlıurfa mutfağının seçkin lezzetleriyle birlikte sofraları bir ziyafet şölenine dönüştürüyor. Tüm pul biber üretimimiz gıda mühendislerinin kontrolünde yüzde 100 geleneksel tekniklerle üretiliyor. Ürünlerimiz ayrıca www.tasteofurfa.com üzerinden online kanallardan tüketicilerle buluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte bölgemizde üretilen pek çok yöresel ürünü marka çatımız altına alıp ürün gamımızı daha da geliştireceğiz” şeklinde konuştu.