Tarihi Merinos fabrikası yeniden Bursa’ya enerji verecek

EKONOMİ (BURSA) - Günümüzde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Merinos fabrikası, bir dönem Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük entegre yünlü kumaş fabrikası olarak üretim yaptı. 1938 yılında açılan ve 2004 yılında kapatılan Merinos fabrikası, sağladığı istihdam ve sosyal katkının yanı sıra barındırdığı jeneratörler ile 1938 yılından 1973 yılına kadar Bursa’nın elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı. Bugün kültür merkezi olarak kullanılan tesisin kurulacak GES panelleri ile yıllar sonra yeniden Bursa’ya enerji vermesi planlanıyor. Tamamlandığında 3.15 MW üretim gücünde olacak ve yılda yaklaşık 2 bin 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek olan tesis 5 milyon 226 bin KW elektrik üretimi yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada imalatlarının yüzde 80 oranında bitirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Güneş panelleri sayesinde üretilecek enerji, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin tüketim ihtiyacının tamamını karşılayacak olup, tüketimden kalan elektrik enerjisiyle Reşat Oyal Kültür Parkı, Hüdavendigar Kent parkı, Millet Bahçesi, Botanik Park ve İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı aydınlatmalarının elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca üretilen yenilenebilir enerji sayesinde yılda yaklaşık 9.000 Ton/yıl sera gazı emisyonu salınımı önlenmiş olacak. Böylelikle bir dönem şehre istihdam ve sosyal katkının yanı sıra barındırdığı jeneratörler vasıtasıyla şehrin elektrik ihtiyacını da karşılayan Merinos Fabrikası, aynı yerinde yıllar sonra yeniden kendi elektriğini kendisi üreterek şehre katkı sağlamaya devam edecek” denildi.