“Teknoloji ve bilişim eğitimleri anaokulu düzeyine inmeli”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Teknolojik İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda uzmanlaşan More Payroll organizasyonuyla düzenlenen Future HR 2024 zirvesi, “İK’nın dijital yolculuğu’ teması ile düzenlendi. Organizasyonun açılışında konuşan More Payroll Kurucu ortağı Dr. Bülent Öz, “Birçok argümanla değerlendirdiğimizde teknoloji dönüşümü ne yazık ki şirketler nezdinde henüz yeteri kadar kabul görmedi. Yazılım ihracatı konusunda da sadece 6,37 oranına sahip bir sektör karşımızda. Dünyadaki gelişmeleri görüyoruz. Eğer bir şeyleri değiştirmek, bu alanda var olmak istiyorsak yazılımın olmazsa olmaz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zeka 3-4 yaşındaki çocukların teknolojiyi kullanması olarak algılanıyor ama asıl zeka teknolojiyi 3 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki insanın kolayca kullanabilecek bir arayüzle sunulmasında yatıyor. Teknoloji ve bilişim konusundaki dönüşümü yakalamak için bu alanlardaki eğitimi anaokulu ve ilkokul seviyesine indirmemiz gerekiyor. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu güçlü bir Türkiye için olmazsa olmazların başında geliyor” dedi. Alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede insan kaynakları yönetimindeki dijitalleşme süreçleri ve mesleki yeterlilik sisteminde güncel gelişmeler konuşuldu.