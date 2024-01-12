“Tekstil sıkıntıdan katma değerli üretimle çıkabilir”

EKONOMİ/BURSA

Frankfurt’ta 9 Ocak’ta kapılarını açan Heimtextil Fuarı, ev tekstili sektörü temsilcilerini ağırladı. Fuarda özellikle başta Çin ve Hindistan’dan gelen katılımcı firmalar yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık organizasyonuyla da 50’den fazla Bursalı firma fuara katılım sağladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir üretim deneyimine sahip olduğunu söyledi. Özellikle ev tekstili sektörünün 5 milyar dolara yaklaşan dış satımı ve 8 doları aşan kilogram başı ortalama ihracat değerine ulaştığını ifade eden Burkay, sektör temsilcilerinin üretim yetenekleri ve ihracat başarılarıyla Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 50’yi aşkın firmanın da fuarda yer aldığını belirten Burkay, Türk firmalarının tasarım ve kaliteyi birleştiren ürünleriyle fuarda ön plana çıktığını söyledi.

“Sektörümüzün çok ciddi birikimi var”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise tekstil sektöründe yaşanan zorluklara karşı mücadeleyi asla elden bırakmayacaklarını vurgularken “Burada hem Bursalı hem de ülke genelindeki meslektaşlarımız, ürünlerini sergilerken mücadelelerini de sürdürüyor. Türk tekstilinde artık üçüncü hatta dördüncü kuşaklar işleri devralmaya başladı. Sektörümüzün çok ciddi birikimi var. Büyük katma değerli ürünler yapabiliyoruz. Yüksek teknolojiyi kullanabiliyoruz. Hammaddede ve makinede, bilgi birikiminde yenilikleri yakından takip ediyoruz. Türk tekstili, bu birikim ve yetenek havuzuyla geriye değil, ileriye doğru gidecek bir yapıda” diye konuştu.

“Mücadelemizi sürdüreceğiz”

Ustaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıldız da Heimtextil Fuarı’na yaklaşık 10 yıldır katıldıklarını belirterek, “Pandemiden sonra bütün dünyada satın alma gücü düştü. Bu fuar, geçen yıllara göre biraz daha zayıf seyretse de önemini koruyor. Başta enerji olmak üzere maliyetlerimizdeki artışlar ve Uzakdoğu ülkelerinin pazarlardaki agresif tutumu, Türk firmalarını zorluyor. Buna rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Minteks şirket ortağı ve Genel Müdürü İhsan İrman ise fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Pandemi döneminde yaşadığımız durgunluğun ardından alıcılarda bir iştah gördüğümüzü söyleyebilirim. Dünyada Çin, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler rakiplerimiz arasında. Biz onların arasından sıyrılmak için katma değerli üretimi gerçekleştirmeyi ve farklılaşmayı seçtik. Bunun da faydalarını görüyoruz. Nakışıyla, güpürüyle, aksesuarıyla ve ambalajıyla farklılaşan ürünler geliştiriyoruz. Hem daha az miktarlarda üretim yapabilme kabiliyetimiz, hem de kalite olarak üstün yapıda bulunmamız, bunlarla birlikte dünyadaki önemli pazarlara yakın olan coğrafi konumumuz bizler için büyük avantaj teşkil ediyor.” diye konuştu.



Öte yandan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer (solda), fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.