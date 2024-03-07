Tepebaşı Belediyesi, AB Kapsayıcı Meslek Eğitim Projesi’ne ev sahipliği yaptı

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi’nin ortağı olduğu ve özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaşacakları V.İN.E Projesi devam ediyor. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaşacakları teknolojik bir sistemin (My Tool Box-SEN ve BEN HİKAYELERİ) Berlin/Almanya, Tepebaşı/Eskişehir ve Şişli/İstanbul’da uygulanması sürecini kapsayan projenin üçüncü teknik inceleme toplantısı Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tepebaşı’nın örnek çalışmalarını yerinde incelediler

Proje toplantısı kapsamında Almanya ve İstanbul’dan konuklar, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerini yerinde inceledi. Inclution Derneği CEO’su Stefan Schenck, Inclution Derneği Proje Yöneticisi Stana Schenck, Alman-Türk Kardeş Şehir Derneği Başkanı Özcan Mutlu, Berlin Eğitim Senatosu Kapsayıcı Mesleki Eğitim Bölümünden Susanne Marx-Mücke, InterAktiv Derneğinden Sevgi Bozdağ, Berlin Treptow-Köpenick Belediyesi Engelli Birey Hakları Komisyonu Delegesi Stefan Schaul, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi Entegrasyon İşleri Memuru Cem Gümmüsay, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi, Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Başkanı Güler Dağırdır ve diğer konuklara, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu eşlik etti.

Konuk heyet Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, EOSB Engelliler Montaj Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Beceri ve Sanat Atölyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi ve Gökkuşağı Kafe’yi yerinde görerek tanıma fırsatı yakaladı. Tepebaşı Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için sunduğu örnek projeleri yerinde inceleme fırsatı bulan konuklar, Tepebaşı Belediyesi yetkililerini başarılı çalışmalardan ötürü tebrik etti.