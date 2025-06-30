TİM İhracatın Şampiyonları listesine Konya’dan 12 firma girdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İhracatta Konya’nın gururu olan 12 firma ise şu şekilde: S.S.P Otomotiv 97. sırada, Konya Şeker 253. sırada, YPS Global Otomotiv 365. sırada, Eti Alüminyum 373. sırada, adının açıklanmasını istemeyen bir firma 630.sırada, Aspi Otomotiv 765. sırada , İmaş Makine 772. sırada, Calsis Otomotiv 803. sırada, araştırmaya katılmayan bir firma 889. sırada, LKV Teknik 894. sırada, Memak Makine 909. sırada ve Empero Endüstriyel 957.sırada.

"Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri"

Açıklamasında Konya’nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Büyükeğen, Türkiye’nin ihracat devleri arasında yer alan firmaların tüm olumsuzluklara rağmen gösterdikleri azimle örnek olduklarını söyledi. Büyükeğen, “Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelen Konya’mız, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10. şehri konumunda. Şehrimizin ihracattaki gücü her geçen yıl artmaya devam ediyor. İlk 1000 ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergelerinden biri. İhracatın şampiyonları arasında yer alan 12 firmamız başta olmak üzere, üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

KSO Başkanı Mustafa Büykeğen

"Konya, Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü katkıyı veren şehirlerin başında yer alacak"

Konya Sanayi Odası olarak, öncelikli çalışma alanlarından birinin şehrin ihracatını artırmak olduğunu dile getiren Başkan Büyükeğen, Oda bünyesindeki İhracat Destek Ofisi ile ihracatçılara rehberlik ettiklerini aktardı. Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: “Şehir olarak 2024 yılında 186 ülkeye 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirerek, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Konyalı sanayicilerimizin ihracat odaklı çalışmalarının yanı sıra, biz de Oda olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatçılarımıza rehberlik hizmeti verirken, sektörlere yönelik yurt dışı fuarlara teknik inceleme gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenliyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu tür çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve sanayicilerimizin azimli çalışmaları ile Konya’mız ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü katkıyı veren şehirlerin başında yer alacak.”