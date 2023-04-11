TİSAŞ, Brezilya fuarında profesyonellerle buluşacak

Fikret YAZICI



TRABZON - Savunma Sanayi alanında Doğu Karadeniz’in en büyük üreticisi konumunda bulunan Trabzon Silah Sanayi A.Ş., 11-14 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek olan LAAD’23 Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılacak. Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma sanayii fuarı olarak bilinen ve ülkemizin milli katılım olarak iştirak ettiği bu fuarda tüm dünyadan 500 firma bulunuyor.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, sektörde sahip oldukları 30 yıllık tecrübeyle altmıştan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Ülkemiz ile Brezilya arasında 2022 yılında Savunma Sanayi İşbirliği anlaşması yapıldı. Bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacmi gün geçtikçe yükseliş gösteriyor. TİSAŞ olarak da iş birliği içinde olduğumuz partnerimizle birlikte Brezilya’ya 2018 yılından itibaren düzenli ürün tedariği yapmaktayız.

Konum olarak uzak olsa da pazardaki marka bilinirliğimiz ve kalite değerimiz sayesinde ihracat değerlerimiz gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu yüzden Latin Amerika pazarını önemsiyor ve 2023 yılı için oluşturduğumuz yenilikçi ürünlerimizi bu fuarda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Kuracağımız yeni işbirlikleri sayesinde özellikle profesyonel kullanıcılara hızlı ve modern çözümler sunmayı planlıyoruz.”