TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bize iş yapmayı Adana öğretti

Eray ŞEN / ADANA

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) yeni hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. ATO Başkanı Yücel Bayram’ın ev sahipliği yaptığı törende Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile iş dünyasından çok sayıda isim buluştu.

TOBB Başkanı açılışta yaptığı konuşmada ATO’nun yeni binasının ‘hayır ve bereket’ getirmesini dileyerek, “Hizmet binası bir vizyon işidir. Üyesine en iyi şekilde hizmet sunmayı, şehrini zenginleştirmeyi hedefleyen, çağdaş bir yönetim anlayışının da eksenidir. Adana Ticaret Odamızın sizlere yakışan, üyesine en iyi kalitede hizmet vermeyi amaçlayan böyle bir hizmet binası yapmasından gurur duyuyorum” dedi.

Adana’nın sanayi ve iş dünyası açısından önemine değinen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Adana ticaret, sanayi, tarım, eğitim, turizm merkezine dönüşmüştür. Aslında Adana’nın benim memleketime de çok büyük katkısı vardır. Bizim Kayseri’nin sanayi kültürü ile tanışmasında tamamıyla iş Adana’dır. Bizi Adana iş adamı yapmıştır. Biz hamal olarak geldik, sizin sayenizde iş adamı olduk. Haberiniz olsun. Ama bu iklim bütün İç Anadolu’da da Adana’nın doğusunda da böyledir. Adana onun için çok önemlidir, Anadolu için, Türkiye için çok önemlidir. Bizim ilk atlama yerimiz, bize işi öğreten Adana’dır.”

“Avrupa ile aynı standartta hizmet veriliyor”

Hisarcıklıoğlu, Adana’da TOBB’a bağlı üç oda ve borsanın sundukları hizmet kalitesi ile uluslararası standartta olduklarına dikkat çekti. Adana’daki Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nın akredite kurum olduklarını anlatan Hisarcıklığlu, “Dünya genelinde odaların hizmet kalitesini ölçen akredite kuruluşları var. Bunlar uluslararası kuruluşlar, yani yıldızı ben vermiyorum. Uluslararası bağımsız kuruluşun Adana’daki üç odamıza verdiği değerlendirme tam beş yıldız. Bu şunu gösteriyor; Paris, Berlin, Londra oda ve borsaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Adana’daki bu üç kuruluşumuz da bu standartta hizmet veriyorlar” diye konuştu.

ATO mobil cep hizmete girdi

Açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Yücel Bayram, ATO’yu 38 bin üyesi ve 131 yıllık geçmişi ile ‘dev bir çınara’ benzetti. Bayram, yeni binada 16 bin 800 metrekare oturum alanı, yönetim ve kongre merkezi olarak iki ana bölüm, 550 kişilik konferans salonu, 230 kişilik meclis salonu ve 140 araçlık otopark bulunduğunu anlattı. Bayram, verilen hizmetlerle ilgili şunları kaydetti:

“Serbest Mali Müşavirler Odası İrtibat Ofisi, KOSGEB İrtibat Ofisi, İngiltere Vize Ofisi, Schengen Vize Ofisi, deprem bölgesinin taleplerinin karşılanması için İhtiyaç Haritası birimi, Tarımsal Destekleme (IPARD) Ofisi ile üyelerimize hizmet veriyoruz. Ek olarak kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız E-Ticaret ve Hibe Destek Bilgilendirme Ofisi’ni kuracağız. Ayrıca bir yıldır üzerinde çalıştığımız ve Türkiye’de bir ilk özelliğini taşıyan ‘ATO Mobil Cep Uygulama’ projesini hayata yarın geçiriyoruz. Üyelerimiz tüm işlemlerini Odaya gelmeden cep telefonunda yapabilecek.”