Torbalı, geçmişin izinde yeni araba fabrikalarına talip

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Yerli ve yabancı yatırımlarla yıldızı her geçen gün daha da parlayan İzmir’in Torbalı ilçesi, geçmişinden aldığı ilhamla bölgesinde yeniden araba fabrikası yatırımları bekliyor. Son olarak ülkenin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un fabrikasının Torbalı’da kurulması çağrısı yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu ölçekte yeni bir araba yatırımı için Torbalı'daki arazinin gerek donanım gerekse de ulaşım bakımından birçok avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

1989 yılında 20 milyon dolar yatırımla Torbalı’da araba montaj fabrikası kuran Opel, hem dünyada hem Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrası 2000 yılında üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Opel’in Torbalı’daki tesisleri son olarak Citroen’in Avrupa ve Türkiye yedek parça dağıtım merkezi olmuştu.

Aradan 23 yıl geçse de Torbalı’nın yeni yapılan yollar ve yatırımlarla yeni araç fabrikaları için hala en uygun bölge konumunda yer aldığını belirten Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin bu tür yatırımlar için çok büyük avantajlara sahip olduğunu dile getirdi. Olgun, şu bilgileri verdi: "Şu anda 54'ü yabancı sermayeli olmak üzere 750 üretim tesisi ilçemizde faaliyet gösteriyor. Philip Morris, Groupe Atlantic, MSC Group, JTI, Dr. Oetkher, SFS Intec gibi uluslararası dev firmalara ev sahipliği yapan Torbalı'nın 1 milyar dolarlık ihracatıyla 100'ün üzerinde ülke ile lojistik ağı bulunuyor.”

Daha önce Opel'in en verimli dönemine ev sahipliği yapan Torbalı’nın, yeni araba fabrikaları için de en uygun yatırım bölgesi olduğuna dikkat çeken Olgun, “Kentimizin içinden otoban ve otoyol geçiyor. Ayrıca demiryolu- hızlı tren hattının üzerinde de yer alıyor. Torbalı, Adnan Menderes Havalimanı'na 25 kilometre, Alsancak Limanı'na ise 40 kilometre mesafede. Ayrıca ilçemizin İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısı bulunuyor. Yeterli iş gücü ve sanayileşmeye elverişli uygun alanların bulunması yatırımlar için büyük bir cazibe oluşturuyor. İzmir otomobil yan sanayinde de öncü bir bölge" diye konuştu.