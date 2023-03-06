Trabzon depremzede hayvanları unutmadı

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Trabzon Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, Trabzon Ziraat Odaları olarak deprem bölgesine hayvan yemi gönderdiklerini açıkladı.

Başkan Bekar, afet bölgesindeki çiftçilerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için bölgeye yardım tırı gönderdiklerini belirtti. Yaşanan felaketin ardından depremzedeler için tüm Türkiye’nin ayakta olduğunu kaydeden Mustafa Bekar, “Trabzon Ziraat Odaları olarak, depremin başından beri, deprem bölgesine acil ihtiyaç duyulan birçok malzemeleri gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinde, çiftçilerimizin beslediği hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere de, bir tır hayvan yemi gönderdik. Milletimiz yardım için ayaktadır. Biz hepimiz ayaktayız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Depremde vefat eden tüm insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz, giden canlar geri gelmez, ancak geride kalan, yaralı kardeşlerimiz, sağ olan ve her şeyini depremde kaybeden canlarımız için, başta devletimiz, hepimiz, tüm Türkiye ve milletimiz ayaktadır. Başın sağolsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.