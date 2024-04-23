Trabzon'da AKUT personeline sertifikaları verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hem sahada hem sahanın gerisinde daha aktif rol alabilmek adına kurduğu İtfaiye Eğitim Merkezi personel yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı’nın AKUT ile yürüttüğü işbirliği protokolü çerçevesinde 11-19 Mart tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan personellere sertifika töreni düzenlendi. AKUT Trabzon Başkanı Köksal Ofluoğlu’nun da katıldığı törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütün ekibi tebrik ederek, “Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi, bu topraklara ilelebet bize Türk yurdu olarak bırakan bütün ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Önemli bir birimimizdeyiz. Belediye olarak bütün hizmetleri yaparken en önemli hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın can güvenliği. Allah vermesin, afetlerde o riskle ülkemizin değişik bölgelerinde karşı karşıya kaldığımız oluyor. Geçen yıl çok büyük bir depremi yaşadık. Allah ülkemizi korusun. Yangınıdır, kazasıdır, selidir, heyelanıdır, depremedir, bütün bu risklerle beraber yaşarken diğer yandan da önleyici tedbirleri almak için mücadele veriyoruz. Bu konuda birikimli, donanımlı, yetişmiş, personel ihtiyacını karşılama gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle geçen yıl büyük bir afetle karşı karşıya kalan ülkemizde Trabzonlu AKUT’umuz başta olmak üzere bütün arama kurtarma konusunda belediyemiz bünyesindeki birimlerimize, itfaiyemize, diğer bütün arama kurtarma ekiplerimize büyük bir fedakarlık ortaya koymaları hasebiyle şükranlarımı iletiyorum” dedi.

"Toplumsal bilinci oluşturmalıyız"

Başkan Genç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplumsal bilinci oluşturmak, AKUT’umuz gibi vazife ifa eden arama kurtarma ekiplerimize imkan tanıyabilmek, bunun eğitimlerini yapabilmek adına Ortahisar Belediyesi olarak AKUT’umuzla da müştereken başlattığımız bir proje vardı. Büyükşehir Belediyemiz olarak şimdi AKUT’umuzla, itfaiye dairemizle beraber daha güzel işler yapmalıyız. Hem eğitim noktasında hem de bu bilincin oluşması noktasında İtfaiye Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Müşterek projeyle birlikte çalışan değerli AKUT Başkanımız Köksal Ofluoğlu kardeşimizi, onun değerli mesai arkadaşlarını kutluyorum. Sertifika alan 24 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." Başkan Genç’in konuşmasının ardından 24 AKUT personeline sertifikaları takdim edildi.