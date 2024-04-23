Trabzon'da küçük sanayi sitelerinin taşınma süreci başladı

Trabzon'un kalkınması ve kent dokusunun estetik bütünlüğünü koruma hedefiyle hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, görevi devralır almaz belirlenen ilk 3 büyük projeden olan Küçük Sanayi Sitelerinin Taşınması Projesi için harekete geçti. Başkan Genç, bu kapsamda Genel Sekreter Gürkan Üçüncü, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Beder, Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, S.S. Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Pehlivan, üyeler Ömer Çavuş ve Mehmet Kör ile görüşme gerçekleştirdi.

"Dönüşüm sürecini başlatıyoruz"

Küçük sanayi sitelerinin geleceği üzerine önemli adımların atıldığını belirten Başkan Genç, “Göreve geldiğimiz andan itibaren üzerinde titizlikle durduğumuz 3 projeden olan küçük sanayi sitelerinin taşınması konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Burada 65 hektarlık alana taşınacak 5 ayrı sitede yaklaşık 1700 bağımsız işletme var. Bu bölgeye hem Maçka hem de Kanuni Bulvarı’ndan ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek. Önemli bir dönüşüm süreci başlatıyoruz. Küçük sanayi sitelerimizin temsilcileri ile konuyu dar kapsamlı olarak ele aldık. Daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve ilgili tüm kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirmiştik. Birlikte hareket ederek inşallah hedefimize ulaşacağımız bu çalışma ile gayrı sıhhi şartlarda hizmet veren esnaf ve çalışanlarımızı daha konforlu bir çalışma ortamı ile buluşturacağız” dedi.

"Trabzon yepyeni bir kimlik kazanacak"

Şehrin doğusuna ticaret ve turizm odaklı bir yerleşim bölgesi kurgusu ile yepyeni bir kimlik kazandıracaklarını ifade eden Başkan Genç, “Trabzon’a yakışır bir tasarım ile şehrimizi geleceğin marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. Küçük sanayilerdeki esnaflarımızın bu çalışmadaki olumlu tavrı bizi hedefe ulaşma yolunda daha da motive ediyor. Bundan sonraki süreçte TOKİ, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla istişareleri tamamlayıp, tüm esnafımızla daha geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Görüşmede bulunan S.S. Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu da, “Yıllardır beklediğimiz, uğraş verdiğimiz proje üzerinde çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esnaf ve çalışanlarımızın beklentisi olan proje için hepimiz üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya hazırız. Bu konuda hızlı bir şekilde çalışmaya koyulan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.