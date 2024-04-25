Trabzon'da Raylı Sistem Hattı için imzalar atıldı

Hakan ÖZBEK

Trabzon'da kentin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Yomra-Akçaabat hattında hizmet vermesi planlanan Raylı Sistem Hattı için protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, en önemli projelerinden biri olarak gördükleri Raylı Sistem Hattı'nın hayata geçmesi ile Trabzon trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

Yapılan protokolle birlikte Raylı Sistem Hattı'nın yapım çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün devir protokolünü imzaladı.

Trabzon trafiğini rahatlatacak

Projeden büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Genç, yerel seçim döneminde paylaştıkları projenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Genç, yoğun yapılaşma ve ticari faaliyetlerden ötürü kıyı bandında sıkışan trafiğin bu proje ile birlikte rahatlayacağını belirtti.

Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez Raylı Sistem Hattı için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Genç, projenin 824 bin nüfusa sahip Trabzon'un 500 bin nüfusunun yaşadığı Akçaabat, Yomra ve Ortahisar alanına hizmet edeceğini, şehir hastanesinin de hizmete alınması ile bölgenin daha yoğun bir alan olacağını söyledi.

Projeye dair detayları paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Etaplamanın en yoğun alanı Akyazı-Meydan olarak, yani 8.7 kilometrelik alan itibariyle başlayacağız. Hemen akabinde üniversitemize yani Akyazı-Havalimanı aksıyla beraber 16 kilometrelik kısmını Ortahisar ölçekli olarak ele alacağız. Ardından da Akçaabat ve Yomra bağlantımız şeklinde projemizi devam ettirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde konuyu gündeme getirdiğini söylerken, "Biz de bir manada ondan sonraki süreci şehrimizde bu projeyi önceliklendirerek ve şehirdeki beklentiyi karşılamak adına bu çalışmayı hızlı bir şekilde başlattık. Ben bu vesileyle kıymetli cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına, hemşehrilerim adına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ama biraz önce de arz ettiğim gibi değerli Ulaştırma Bakanımız, şehrimizin evladı Sayın Abdulkadir Uraloğlu bakanımıza, onun kıymetli genel müdürüne, protokolümüzü beraber imza altına alacağımız kıymetli bürokratlarına, bu konuda emek veren değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyi şu anda bitmiş şekliyle görüyor gibi heyecanını da hissediyorum. Biz bu şehrin evladıyız. Bu şehir bizi yetiştirdi ve bu şehre hizmet etmenin heyecanı her şeyin üstünde. Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi hassasiyetle takip edip şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tek seferde yapılacak en uzun raylı sistem çalışması olacak

Törende projeye dair konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise Trabzon'da yapılacak raylı sistemin bir şehirde tek seferde yapılan en uzun raylı sistem olacağını belirtti.

Eyigün, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı, genel bütçeden Büyükşehir Belediyelerine Raylı Sistem katkısı uygulaması bir devrim niteliğinde oldu. Ulaştırma Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği çerçevesinde iyi eserler ortaya çıkmaya başladı. Trabzon’umuzda da iki üç yıllık bir geçmişi var. Trabzon’da ulaşım ana planının güncellenmesiyle birlikte raylı sitem ihtiyacı ortaya çıktı. Bugünkü protokolle birlikte en uzun raylı sistem çalışmasını Trabzon için başlatacağız. İki ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz. Hatta uygulamaya geçtiğimizde belki bu çalışmanın gereği daha da uzun bir hale gelecek. Yani bakanlığımızın bir şehirde en uzun raylı sistem çalışması olacak diyebiliriz. Şehrimize hayırlı olsun. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde hizmete açmak nasip olacaktır. Hayır olsun diyorum” şeklinde konuştu.