TTSO, Trabzon'a direkt uçuş yapan ülke sayısını artırmak istiyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, 2023 yılında 7 bin 768 dış hat uçuşunun gerçekleştirildiği Trabzon’a bu turizm sezonunda da yeni direkt seferlerin başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Trabzon Havalimanında dış hatlar terminali ek binasının inşaatı bitmek üzere ve yeni sezonda hizmet vermeye başlayacak. Yeni Havalimanımız inşa edilene kadar bir miktar rahatlama olacağı kanısındayız. Direkt uçuş yapılan ülke sayısını artırmak için de çalışıyoruz” dedi.

TRABZON’UN BAŞLATTIĞI KÖRFEZ TURİZMİ TÜRKİYE’YE KAZANDIRIYOR

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Havalimanına 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13 artışla 7 bin 768 dış hat uçuşunun yapıldığını hatırlatarak, “Trabzon’a Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Ürdün, Almanya, Bahreyn, Katar, KKTC, Irak ve Azerbaycan’dan direkt uçuşlar gerçekleştirildi. Bu sezon ülke sayısı ve uçuş sayısının artmasını bekliyoruz. THY; Haziran’ın ilk haftası itibarıyla Cidde ve Riyad’dan karşılıklı 5 sefer koyulacağını açıkladı. Ayrıca yine yabancı havayolları ve ülkemizdeki özel havayolu şirketlerinin de seferleri devam edecek. Trabzon’a ilgi ve yoğunluk her geçen gün artıyor. Biz de direkt uçuş yapılan ülkelerin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“FİRMALAR TRABZON’U TERCİH EDİYOR”

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, “Firmalar, destinasyon olarak en uygun havalimanı Trabzon olduğu için tercihlerini Trabzon’dan yana kullanıyor. Buradan turistlerin bölgedeki değer destinasyonlara transferi de daha kolay oluyor. Trabzon’da da bu yoğunluk nedeniyle dış hatların kapasitesinin ek binayla artırılması yoluna gidildi” ifadesini kullandı.

DIŞ HATLAR İÇİN YENİ TERMİNAL SEZONA YETİŞİYOR

Başkan Çelebi, yeni havalimanı inşa edilene kadar Trabzon Havalimanının bir nebze olsun rahatlamasına imkân verecek dış hatlar terminali ek binasının inşaatının da tamamlanmak üzere olduğunu ve turizm sezonunda hizmet vermeye başlayacağını vurguladı. Çelebi, Körfez turizmini Türkiye’ye kazandıran şehrin Trabzon olduğunu da vurgulayarak, “Büyük uğraşlar sonucunda bu seviyeye geldi ve ülkemizdeki birçok şehir de bu turizmden faydalanıyor. Bu turizm hareketine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Amacımız ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Doğu Karadeniz ve Trabzon’a gelen misafirlerimizi yine en iyi şekilde ağırlamaktır. Bu anlamda iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.