“Turizm için Bursa’da gecelerin hareketlenmesi gerekiyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye ekonomisine sanayisi ve tarımsal faaliyetleri ile önemli katkılar sunan Bursa’da turizmin canlandırılması adına da çalışmalar devam ediliyor. Şehrin önemli yapılarının restorasyonu yapılan, turizmi canlandıracak projeler hayata geçirilen, çok sayıda rota ve destinasyon kazandırılan şehirde turizm acenteleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’ya gelen hem yerli hem de yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “Şehrimizde her geçen yıl turist sayısı artıyor ama verimlilik tarafından bakarsak aynı şeyleri göremiyoruz. Şehirlerde yapılacak yatırımlarla birlikte fiyatlar düşer. Akabinde tur operatörleri marifetiyle bu oranlar yükseltilebilir. Bursa’da bu anlamda önemli yatırımlar yapılıyor. Ama bu yatırımları turizm için mamul konumuna getirmekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Oteller sanayiye de hizmet ediyor”

Bursa’da faaliyetteki otellerin turizmin yanı sıra şehrin sanayisine de hizmet ettiğini hatırlatan Eker, “Bu oteller oda kahvaltı konseptine döndü. Bu da tesislerin turizm amaçlı kullanımı konusunda bir handikap. Mesela termal turizmi biz Bursa olarak Afyonkarahisar’a verdik. Afyonkarahisar’da tam pansiyon otellerin sayısının artması ve bu yöndeki yatırımlar termal turizmin o bölgeye kaymasına neden oldu. Bunun gibi birçok etmen nedeniyle şehirdeki turizm potansiyelini verimli kullanamıyoruz. Bursa’da turizm odaklı yatırımları her alanda artırmamız gerekli. Bazı tur şirketleri yabancı turistleri İstanbul’a götürürken 1 günlüğüne Bursa’ya da uğramasını sağlıyor. Bu tarz aksiyonları da alabiliriz. Ayrıca Arap pazarına odaklı olan sektörün önüne yeni ufuklar koyması da gerekli. Rusya, Balkanlar ve Almanya gibi alternatif pazarlara da odaklanmamız gerekli. Bunun yanı sıra turist rehberlerinin kazancın fazla olduğu bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle Bursa gibi yerlerde sorun yaşanabiliyor. Bunun için yerli turiste yönelik Türkçe rehber çalışmamız da devam ediyor” diye konuştu.

Bursa’nın turizm potansiyelinin kullanılması adına gece yaşantısının da canlanması gerektiğini savunan Eker, “Şehirde günübirlik turist sayısında da ciddi bir artış var. Bu günübirlik turistin bir bölümünü şehirde yürüme mesafesinde kurulacak otellerde konaklatabiliriz. Ayrıca Bursa’da gecelerin daha cıvıl cıvıl olması gerekli. Buraya gelecek ve konaklayacak turistin gece de yapabileceği etkinlikler kazandırmalıyız. Mesele Cumhuriyet caddesinde konsepte uygun kafelerin yer alması gibi o bölgeleri gece canlı tutacak hamleler yapılabilir. Ayrıca Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarına ulaşımın hızlanması da Bursa turizminin uluslararası pazara açılması için oldukça önemli bir konu. Baktığımız zaman turizmi canlandıracak yatırımların yüzde 80’inin Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yapılması gerektiğini görüyoruz. Onların yetki sınırları içerisinde kalan konular ile çizdiği turizm vizyonuna bizim de turizm paydaşları olarak üzerimize düşen yatırımı yaparak destek olmamız gerekiyor. Bursa ağırlıklı kültür turizmi olan bir yer” diye konuştu.

“İstanbul’a yakınlık hem avantaj hem dezavantaj”

Bursa’nın Sabiha Gökçen ve İstanbul’a yakın olmasının hem avantaj hem de dezavantajlar yaşattığını belirten TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ise “Bursa’nın Yenişehir yerine daha fazla uçuşun olduğu Sabiha Gökçen’e odaklanması gerekli. Konaklama ve yeme içme kültürü açısından İstanbul’un yakınlaşması bir handikap oluşturuyor gibi görünse de potansiyel turist sayısı konusunda da ciddi bir avantaj sağlıyor. Bursa ve Sabiha Gökçen arasındaki ulaşımın hızlanması turizm adına önemli. Türkiye halihazırda 1,4 milyar kişiye hitap eden bir turizm pazarı. Rakiplerimiz ise sadece 800 milyon kişilik pazarlara hitap ediyor. Mesela Almanya’da seyahat edenlerin sadece yüzde 10’u ülkemize geliyor ki bu sayıyı çok daha yukarı çekebiliriz. 100 milyon turist sayısı ülkemiz için ütopik bir hedef değil. 2 milyon yatak kapasitesi ve 4,5 gece ortalama konaklama verisi ile bu sayıyı kolaylıkla yakalayabileceğimizi görüyoruz. Bölgemizdeki savaşlara rağmen güzel turizm verilerine sahip olduğumuzu da hatırlatmam gerekli” dedi.