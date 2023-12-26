Türkiye Kooperatifler Fuarı kapılarını Gaziantep’te Açtı

GAZİANTEP

Bu yıl Türkiye’den, Türk Devletleri’nden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 154'ü kadın kooperatifi olmak üzere toplamda 180 kooperatifin Gaziantep Fuar Merkezi’nde yer aldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı, 26-29 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerine açık olacak.

Fuar için düzenlenen açılış programına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile il protokolü, kooperatif temsilcileri ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Açılış programında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Gazi şehri anlatan ve Büyükşehir Belediyesi’nin enerji, tarım, gastronomi alanları başta olmak üzere yaptığı hizmetleri sunan hologram gösterisi izlendi. Devamında kooperatifleri anlatan tanıtım filmleri gösterildi.

Fuar ile beraber kooperatifler önemli e-ticaret ve market temsilcileri ile tanışma, iş yapabilme imkânı bulacak, bu sayede yeni bir vizyon edinebilmeleri de ön görülüyor. Kooperatiflere fuar yolu ile üretim kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırarak dünya kooperatifleri arasına girebilmelerinin yolunun açılması hedefleniyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarının ustalıklarından örneklerin de sergileneceği fuar süresince gerçekleştirilecek çocuk etkinlikleri, eğitimler ve panellerle kooperatifçilerle birlikte, fuarı ziyaret eden yediden yetmişe tüm vatandaşlara kooperatif bilinci ve farkındalığı aşılanacak.

Bolat: Gaziantep’i seçmekle çok doğru bir karar vermiş bulunuyoruz

Açılış programında konuşma yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gaziantep’i ticaret merkezi olarak değerlendirdi. Konuşmasında Bakan Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde kooperatiflerimizin üretim kapasitesini geliştirerek pazarlamada ticarette ve ihracatta daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamak için Ticaret Bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Burada üretim, ticaret, tanıtım ve ihracat hepsi bir arada yer alıyor. Sosyalleşme, insanların birbirleriyle tanışmaları ve birbirini görmeyen dostların birbirlerini görmesi çok önemli vesileler. Bu açıdan Gaziantep’i seçmekle çok doğru bir karar vermiş bulunuyoruz. Gaziantep’in de yer aldığı şehirlerimiz 6 Şubat Depremleri’nde gerçekten büyük bir acı ve yıkımla sarsıldı. Hükümet olarak da depremden etkilenen bölgelerde ekonominin iş dünyasının yara almaması ve yaralarının sarılması için acil tedbirleri hemen Cumhurbaşkanımızın talimatları ile devreye almıştık.”

Bakan Bolat konuşmasında, Türkiye’de kooperatiflerin birçok alanda faaliyet yürüttüğünü aktararak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulü ile dayanışma içinde üretim ve ticarete katılmalarını mümkün kılmaktadırlar. Bu noktada üreticiden tüketiciye aracısız ulaşabilen bu kooperatiflerimiz sayesinde maliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlayarak kontrol altında tutmakta mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız. Türkiye Kooperatifler Fuarı‘nda 180 katılımcı kooperatifimiz var. 180 kooperatifin 154’ü kadın kooperatifleri. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerimizin sayısını arttırmak için onlara büyük kolaylıklar sağlıyoruz ve hibe destekleri veriyoruz.”

Bakan konuşmasında kadın kooperatiflerine verilen destekleri rakamsal verilerle değerlendirdi.

Göktaş: Kadın girişimcilere alan açacak çalışmaları önemsiyoruz

Açılışın bir diğer konuşmacısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kadın girişimciliğin toplumun itici güçlerinden birisi olduğunu vurgulayarak şu sözleri kullandı:

“Kadınların ekonomideki rolünün ve sosyal hayatı güçlendirecek, onların yaratıcılığını geliştirecek ve kadın girişimcilere alan açacak çalışmaları çok önemsiyoruz. Yenilikçi fikirlerin ve iş birliklerin yeşerdiği bu platformların, girişimcinin sürdürülebilir büyümesi için kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık olarak bizler sosyal politikalarımızı bireyin ve ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik planlıyoruz. Bu bakış açısıyla aile içi ilişkileri destekleyici, çocuk ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlarla toplumsal refahı arttırmayı hedefleyen bir vizyonla hizmetlerimizi yürütüyoruz. 2018’de kadın kooperatiflerini güçlendirilmesi iş birliği protokolünü Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ortaya koyduk. Geçtiğimiz Ekim ayında bu protokolü beş yıl daha uzattık. Kadın kooperatiflerini satış ve pazarlama alanlarında güçlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Kooperatiflerin daha görünür ve tercih edilebilir olmasını sağlamak, yeni müşteri iş ortakları yaratmak ve kamuoyu farkındalığı artırmak adına fuarları önemsiyoruz.”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasının son bölümünde Türkiye Kooperatifleri Fuarı’nın değerli bir girişim olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kooperatiflerle sağladığımız sinerji sayesinde bir iş birliği ve tecrübe paylaşımı enerjisini dönüşmesini umursuyoruz. Ülkemizde kadın kooperatifleri kapasitesinin artırılması kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın gerçekleştirilmesinde başta Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerimi borç bilirim.”

Şahin: Gaziantep bir kutup yıldızı olmuştur

Ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazi şehrin İpekyolu’nu kalkınma yoluna dönüştüren önemli bir medeniyetin parçası olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Gaziantep ticaretin başkenti. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı’nın en güzel modeli olan Gaziantep Modeli’nin uygulandığı şehir. Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modeli. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi siyasi ve askeri zaferler ekonomik başarılarla taçlandırılması gerekir. Bunun için bugün buradayız. Kalkınma modeli için buradayız. Gaziantep, kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle, engellisi ile herkesi kalkınma projesine katan bu şehir önderlik, liderlik etmiştir. Gaziantep bir kutup yıldızı olmuştur. Kadın kooperatifleri deyip geçmeyelim. Birlikte rahmet ve güç var. Kooperatif dayanışmadır. Gelenekleri öğrenerek nesilden nesile aktarmadır. Türkiye ve Gaziantep Modeli kardeşlik modeli olacak.”

Çeber: Gaziantep, gurur duyacağımız birçok şeyi ifade edebileceğimiz bir kent

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından misafirlerin ağırlandığını söyleyerek, “Gastronomisi ile bilinir Gaziantep ama ayrıca turizm, kültür, sağlık gibi hemen her alanda çok özel bir şehir. Gaziantep, gurur duyacağımız birçok şeyi ifade edebileceğimiz bir kent. Türkiye’nin üretime ilişkin her sayısında ülkenin 5’inci veya 6’ıncı büyük gücü Gaziantep. Bin 300 fabrika bulunuyor. Türkiye’nin en büyük organize sanayisi burada. Güçlü bir dış ticaret hacmine sahibiz. Gaziantep bugün bölgenin cazibe merkezidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı protokol tarafından yapıldı. Protokol daha sonra başarılı kooperatif temsilcilerine ödüllerini verdi.