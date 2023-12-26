GAGİAD Gaziantep’in kurtuluşunu “Şanlı Savunma” ile kutladı

GAZİANTEP

Sergi ve söyleşide, Antep'in yıllar süren savunması fotoğraflar ve tarihi belgelerle anlatıldı. Antep savunmasına kadar Antep’te çok az Türk doktorunun görev yaptığı, savunma esnasında sağlık hizmetlerinin durumu, Türk hastanesinin bombalanması gibi durumlar anlatılarak Antep’lilerin verdiği mücadele ve şehitlerimiz anıldı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Antep´e “Gazi” unvanını verişi detaylı bir şekilde işlendi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Araştırmacı Tarihçi Murat Dağ gibi önemli isimlerin konuşmacı olduğu etkinlikte konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Fransızlara karşı verilen mücadelede nüfusunun dörtte 1’i olan 6 bin 317 kişiyi şehit veren şehrimiz, söz konusu Türk milletinin bağımsızlığı olduğunda koşullar ne olursa olsun pes etmemenin, vazgeçmemenin destanını yazmıştır. Bizler de bu destanı kendimize rehber edinerek, mücadele sahası ister savaş meydanları olsun, ister ekonomi, isterse de siyasal alan bu şehir ve ülke için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da geçmişimizden aldığımız güç, ile katma değerli üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte anlatılan, Gaziantep’te savaş öncesinde ve savaş sırasında karşılaşılan zorluklar ve verilen mücadele, bu sırada sağlık koşullarının detaylı tarihi ve yarattığı zorluklar, Gaziantep’in Kurtuluşunun ne kadar şanlı bir zafer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.