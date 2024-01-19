Sühem Beyaz / Kocaeli

Gebze basınıyla buluşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Sizler toplumun sesisiniz, doğru ve tarafsız haber almanın kaynağısınız. Toplumsal kalkınma, kentin gelişmesi ancak doğru ve güvenilir haber alma kaynaklarının yaygınlaşmasıyla yani sizlerle mümkündür. Birçok projeyi, düşünceyi, hayalleri sizlerle hayata geçirdik. Gazeteciliğin bir bilgi birikimi, araştırma, titizlik ve hassasiyet işi olduğunu biliyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına çabalarınıza şahidiz ve aynı zamanda bizlerin toplumsal hafızalarısınız. Bu projelerin yayılmasında, bilinir olmasında sizlerin katkısı büyük olmuştur. Katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası olarak 25 bine yaklaşan üyesi ile faaliyet gösteren Türkiye’nin en önemli odaları arasındayız. Aynı zamanda haftalık ve aylık toplantılar gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi yönetmelik, mevzuat değişiklikleriyle ilgili sürekli interaktif bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca Türkiye’de ilçe olarak K belgesi veren ilk oda olduk. Üyelerimiz arasında sadece nakliyecilerimize değil, mal ve hizmet veren bütün firmalar ürünlerini bir yere taşırken K belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi oda olarak kullanmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Gebze Ticaret Odası olarak 2023 yılında gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi veren Aslantaş, şu ifadeleri kullandı: “Meclis ve meslek komitelerinin katılımı ile oda tarihimizin en kalabalık yurt dışı ticari gezisini Azerbaycan’a gerçekleştirdik. Neden Azerbaycan olarak sorarsanız sektörde ticaretin kolay yapılabileceği bir kamp olarak düşündük. Şuana kadar üç firmamız Azerbaycan ile ticarete başladı. 10-12 firmamız da ticari görüşmeler, anlaşmalar ve protokoller üzerinde çalışıyor. Bizim görevimiz üretimi ihraç etmek, oda olarak bunları sağlamazsak ekonomik sorunlar yaşayabiliriz.”

“Bugün gelişimi ve değişimi başlatmayan bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir”

Türkiye bir cazibe merkezidir diyen Aslantaş, “Afrika, Asya ve Orta Asya’dan firma yetkilileri ülkemize gelip sanayicimizle işbirliği yapmak istiyorlar. Bunların arasında Rusya, Irak, Özbekistan, İtalya, Yemen ve Sudan gibi heyetleri ağırlayarak işbirliği çalışmaları için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca coğrafi işaret konusunda özellikle önem verdiğimiz bir konu. Coğrafi işaret aslında markalaşmanın bir ön hazırlığıdır. Şimdi markalaşmadan istediğiniz ürünleri en iyi kalitede yapıp markalaşmadan bunu dünyaya satamazsınız. Bu anlamda TOBB ve GTO olarak markalaşma konusuna çok önem veriyoruz. Firmalarımızın dijitalleşmesi ve markalaşması olmazsa olmaz oldu. Bugün gelişimi ve değişimi başlatmayan bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Diğer taraftan hiç ihracat yapmamış firmalarımızla veya ihracat yapmış ama ara vermiş firmalarımızı tekrar kazandırmak adına onlara teşvik ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bunun için de KOSTÜ, EXİMBANK ve TÜBİTAK’tan ihracat destekleri bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İnovasyon ve yapay zekanın iş dünyasına yansımaları konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“‘GTOKARİYER portalı işverenle iş arayanı bir araya getirecek”

GTO Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Sekin ise, işverenle iş arayanı bir araya getirecek, istihdama katkı sunacak www.gtokariyer.com internet sitesiyle ilgili bilgi verdi. Sekin, “Kocaeli bölgesi yaklaşık 38 milyar dolar ihracat potansiyeline ve 71 milyarın üzerinde ithalat yapan bir il. Ülkede en fazla sanayi kuruluşunu bünyesinde barındırıyor. Bölgemizde iş gücüne katılım oranı yüzde 2,5, istihdam oranı 47,5 ve özellikle çalışabilir nüfus 18 ila 24 yaş arası, işsizliğe baktığımızda yüzde 27,5. Bu doğrultuda çalışabilir nüfus bir yandan iş bulamamakta diğer yandan firmalar ciddi eleman sıkıntısı yaşamakta. Bunun en büyük yansıması da biz odalarda oluyor. Dolayısıyla odalarda bu anlamda kendi projelerini ortaya koyup özellikle sanayide ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan elemanların emeği var. Oda olarak bu anlamda ekibimizle beraber çalışıp programı devreye alıyoruz. Portalımız www.gtokariyer.com ‘da işverenlerle iş arayanları bir araya getirecek. Tüm üyelerimize ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Üyelerimiz kendi şifreleriyle portalımıza girecekler. Kendi ilanlarını burada yayınlayacaklar. Aynı zamanda ilanların arşivi tutulacak, firmalar istedikleri zaman geriye dönük olarak ilanları değiştirebilecekler. Şuanda üyelerimize yönelik hizmet veriyoruz. Sonrasında Türkiye geneli kullanıma açılacak” dedi.