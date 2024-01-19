Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

ESKİŞEHİR

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Borsası’nı (ETB) ziyaret etti. ETB Başkanı Ömer Zeydan ve borsa üyeler tarafından karşılanan Ünlüce, ETB’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üyelerle toplantıda bir araya gelen Ünlüce, bir kadın olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi. Eskişehir’i çok iyi tanıdığını belirterek kentin sorunları ve çözümleri hakkında yapılması gerekenleri iyi bildiğini belirten Ünlüce, ETB üyelerinden ve üreticilerden gelen soruları da yanıtladı.

“İklim kriziyle mücadele etmeliyiz”

Üreticilerin yaşadıkları su sorunu ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ünlüce, bu problemin tüm dünyanın ortak sorunu dikkat çekti. Çifteler ilçesindeki Sakarıbaşı’ndan Eskişehir’e getirilmesi planlanan içme suyu projesi ile ilgili konuşan Ünlüce, projenin planlama safhasının devam ettiğini belirterek planlamanın ardından uygulamaya geçileceğini dile getirdi. Tarımsal sulama ile ilgili olarak eldeki su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerekliliğine dikkat çeken Ayşe Ünlüce, “Tarımsal sulamada tek kaynağımız Porsuk Barajı. Eğer buradaki suyu bu şekilde kullanmaya devam edersek önümüzdeki dönemde büyük sıkıntı çekeriz. Yeraltı suları da aşırı kullanıldığından dolayı Eskişehir’de obruk oluşumları başladı. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Önümüzdeki dönemde projelerden daha çok konuşacağımız şey iklim krizi olacak. Gidişat hiç iyi değil. Özellikle çiftçilerin su kaynakları kullanmak konusunda çok dikkatli olması lazım. Burada ETB’ye ve odalara da büyük görev düştüğünü söyleyebilirim. Ciddi bir yeraltı kullanma suyu başladı. Elimizdeki kaynakları çok dikkatli kullanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kentin önemli sorunlarından biri de mezbahanın olmaması

Eskişehir’deki mezbaha sorunuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ayşe Ünlüce, “2014 yılında Büyükşehir yasası çıktığında mezbahalarla ilgili hukuki bir süreç başladı. Mevcut mezbahalar kapatıldı, devredildi. Bu konu ile ilgili en son Beylikova’daki OSB’de bir girişim olmuştu. Valilik onunla ilgili bir proje hazırlayarak ‘beraber bunu yapabilir miyiz’ diye konuşmuştuk. Gündemde ve şekillendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem Eskişehir’deki bu mezbaha konusu ile ilgili bir düzenleme yapmak istiyorum. Eskişehir’deki mevcut mezbahalar niye kapatıldı, özeller niye tam olarak işlemedi? Bunları da masaya yatırmak lazım. Büyük üretim çiftliklerinin kendi mezbahaları var. Devlet eliyle işletildiği zaman yaşanan sıkıntılar neler, nasıl ilerleyebiliriz? Bununla ilgili Ömer Başkanımla beraber çalışmak istiyorum” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, çiftçilere sağladıkları desteklerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Seyitgazi’nin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı bir ilçe olduğunu aktaran Tepe, “Büyükşehir Belediyesi ile beraber küçükbaş hayvancılık çiftliği kurduk. Elimizde şu anda 750-800 civarında küçükbaş hayvanımız oldu. Burada yetiştirdiğimiz küçükbaş hayvanları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra 350 adet hayvanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Ayrıca ilçemizdeki atıl tarım arazileri de tarıma kazandırdık. Susuz tarımla bu arazileri işleyerek hem katma değerini yükselttik hem de küçükbaş hayvancılığın yem ihtiyacını karşılar duruma geldik” dedi.