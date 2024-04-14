Türkiye’de yılda 7,7 milyon ton işlenmiş gıda çöpe atılıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizmde sürdürülebilirlik için ‘Herşey Dahil’ uygulaması, enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyada kabul görmüş, ‘Herşey Dahil’ sistemini, en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirten Saatçioğlu, ‘’Türkiye olarak bu sistemi sürekli geliştiren otellere sahibiz. Fakat, otel işletmecileri olarak, Her Şey Dahil sistemini, yurt içinde ve yurt dışında pazarlarken bu konseptteki içerik ve kurallar hakkında, sürdürülebilirlik konusunu, göz önünde bulundurarak, ortak bir strateji belirleme ve düzenleme vakti gelmiştir’’ dedi.

Bir çok farklı ülkeden gelen misafirlerin, ‘Herşey Dahil’ uygulamasında yeme içme alışkanlıklarının farklılık gösterdiğine dikkat çeken Saatçioğlu, şunları kaydetti:

‘’Herşey Dahil uygulamasında misafirler için her birine, aynı çatı altında, Know How gerekmektedir. Bir taraftan sürdürülebilirlikten söz ederken diğer tarafta Herşey Dahil sistemi ile sürdürülebilirlik ters düşmektedir. Oteller de, misafirlerin tükettiği her türlü yiyecek ve içecek maliyeti işletmeler için öngörülen maliyet. Çünkü misafir girişte işletmeye tüketeceği yiyecek ve içeceğin ücretini peşin olarak ödemiş bulunmaktadır. Turizm de özellikle, Herşey Dahil de sürdürülebilirlikle ters düşen, misafirlerin masada bıraktıkları, çöpe atılan yiyecek ve içecekleridir. Otelciler olarak, Herşey Dahil konseptinin kurallarını gözden geçirmezsek ve yeniden belirlemezsek, bilinçli toplumlarda ve Avrupa ülkelerinde, ilerleyen yıllarda en iyi yaptığımız Her Şey Dahil konseptinde, yerimizi koruyamayacağımızı düşünüyorum.’’

Türkiye'de her yıl kişi başı 93 kg, işlenmiş yiyecek çöpe atılıyor

Turizmde Herşey Dahil uygulamasında Türkiye’nin yerini koruyabilmesi ve katma değerini arttırabilmesi için, bu kuralların yeniden belirlemesi gerektiğini vurgulayan Hakan Saatçioğlu, şöyle devam etti:

‘’Herşey Dahil uygulamasında yeni stratejilerin belirlenmesi kaliteden ödün vermek veya ürün çeşitliliğini azaltmak değildir. Amaç israfa yönelik farkındalık oluşturmaktır. 2021 yılında, Birleşmiş Milletler raporuna göre, Türkiye'de her yıl kişi başı 93 kg, işlenmiş yiyecek çöpe atılıyor. Bu da yıllık 7,7 milyon ton, işlenmiş gıda çöpe atılıyor demektir. Maalesef Türkiye, dünyada, en çok yemek israfı olan ülkeler arasında yer alıyor. Özel hayatımızda ve iş hayatımızda, bu konuda kendimizi ve çalışanlarımızı, daha yoğun şekilde bilinçlendirmek gerekiyor.’’

Yemekhanelerde her ay 50 bin liralık işlenmiş gıda çöpe atılıyor

Hedeflerinden birinin de personel yemekhanelerinde, sıfır atığa yakın tüketim sağlamak olabileceğini anlatan Saatçioğlu, şunları kaydetti:

‘’Yaptığımız araştırmalarda, personel yemekhanelerinde, ortalama kişi başı 60 ile 70 gram işlenmiş gıda çöpe atılmaktadır. 400 personeli olan bir otelde, kişi başı 60 gram küçük görünen rakam, ayda 800 kg işlenmiş gıdaya tekâmül ediyor. Maddi boyutuna baktığımızda ise ayda yaklaşık 50 bin TL çöpe atıyoruz. Otel işletmecilerinin, net ve açık bir şekilde, Herşey Dahil sisteminde kuralların belirlemesi ve gerekirse yasal düzenlemeler getirilmesi zamanı gelmiştir. Pazarlama stratejilerimizi de gözden geçirmeliyiz.’’