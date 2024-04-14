Antalya, yapay zeka destekli yeni nesil networking etkinliğinde buluşacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 23 Mayıs 2024’de, Antalya’nın İlk Yeni Nesil Ticaret Buluşması: ATSO B2B Networkıng etkinliği düzenlendi. Ücretsiz düzenlenecek etkinliğe www.atsob2b.org.tr adresinden ön kayıt ile katılım sağlanabilecek. ATSO B2B Networking etkinliğinde, yapay zekâ destekli platform ile uluslararası yeni nesil iş birlikleri oluşturacak.

ATSO Başkanı Ali Bahar, 49 meslek komitesi ile faaliyetlere yenilikçi çözüm ve öneriler sunan firmaların bir araya geleceği etkinlikte üyelerinin ticari potansiyellerine destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Antalya’nın kalkınması ve katma değerli üretimin artması için önemli bir etkinliğe imza atacaklarına dikkat çeken Bahar, şunları kaydetti:

‘’Bölgemiz için ticaretin, ihracatın ve dijitalleşmenin geliştirilmesine önemli bir katkı sunacak, kısa sürede sonuç odaklı ve etkili bir networking etkinliği olacak. Hedefimiz, katma değerli ürün sayısının artırılması, ihracatta kentimizin rekabet avantajının korunması ve ileri teknoloji ürünlerin hızla Antalya’mızda yaygınlaşmasını sağlamak. Bu yüzden hızlı kararlar alarak sonuç alan faaliyetler geliştirmek zorundayız.”

Antalya’nın ilk yapay zeka destekli yeni nesil networking etkinliği

Bahar, yapay zeka destekli “B2B Matchmaking” teknolojisinin kullanılacağı etkinlikte katılımcıların projelerine, iş geliştirme faaliyetlerine ve devam eden çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Mevcut girişimcilerin iş ağlarını daha da geliştirme fırsatı bulacakları ve girişimci adaylarının da yatırımcılar ile buluşmasına, yeni iş birliği olanakları yaratmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Ali Bahar, şöyle devam etti:

‘’ATSO’da 49 meslek komitesinde faaliyet gösteren grup üyelerinin ve katılımcıların kısa sürede birbirlerini etkin olarak tanımalarını sağlayarak, ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, bölgemizin ticari ve sanayi kapasitesi ile iş birliği olanaklarının gelişmesine de katkı sağlayacağız. Uluslararası bir platformda bölge iş dünyası bir araya gelecek. Hibrit olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz, Trendyol ana sponsorluğunda, Ideasoft ve Sipay başta olmak üzere birçok firmada sponsor olarak katkı sağlayacak.’’

ATSO olarak, bölgenin ekonomik kalkınması için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretme vizyonumuzla yola çıktıklarını dile getiren Bahar, ‘’Teknolojiyi konuşan, gıpta eden değil, bizzat teknolojinin kendisini üyelerine sunan bir Oda olmak birinci önceliğimiz. Yapay zeka, günümüzün en önemli teknolojik trendlerinden biri haline geldi. ATSO olarak, bu önemli teknolojiyi iş dünyamıza entegre etmek ve üyelerimizin rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin ticaretinde yapay zekânın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz’’ dedi.