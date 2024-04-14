Emlakçılar Odası uyardı: Arsa payı konut alırken evdeki bulgurdan olmayın

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Emlakçılar, İş Takipçiler ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar yaptığı açıklamada, arsa sahibi vatandaşların konut fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı ev sahibi olabilmek için yeni arayışlara girdiğini anımsattı.

Arsa sahiplerinin müteahhit firmalarla anlaşarak arsa payı karşılığı ev sahibi olmaya çalıştığını ifade eden Çağlar, arsa payı ile alınan hisselerde çok fazla risklerin olduğuna dikkat çekerek, ‘’Vatandaşlarımız konut alayım derken evdeki bulgurdan da olmasın’’ dedi.

Sektörde birçok firmanın konut kampanyalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

‘’Türkiye ve KKTC’de arsa payı karşılığı ev sahibi olmak isteyenlere firmalar çeşitli fırsatlar sunduklarını iddia ediyor. Biz ise vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Arsa payı ile alınan hisselerdeki riskler çok fazla. Henüz tarihi belli olmayan teslim sözlerine sözlü olarak inanılmamasını, tapu ve kat karşılığı sözleşme yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylemek isteriz.”

"Ucu açık hiçbir şeye sözlü veya yazılı olarak itimat edilmesin"

Gayrimenkul sektöründe yaşanan yüksek fiyat artışlarının ev sahibi olmak isteyenleri başka seçeneklere yönlendirdiğine dikkat çeken İsmail Çağlar, şöyle devam etti:

‘’Türkiye ve KKTC’de arsa sahibi olan insanların müteahhit firmalarla anlaşarak arsa payı karşılığı ev sahibi olmaya çalışan vatandaşların daha ucuza konut sahibi olmanın yollarını aramalarını çok iyi anlıyorum. Ama bunun da birçok riskinin olduğunu akıllarından çıkarmasınlar. Zaten bu konuda da firmalarla yaşadıkları sorunlardan dolayı vatandaşlar odamıza şikâyetlerde bulunuyor.”

Riskler neler?

Antalya Emlakçılar, İş Takipçiler ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, arsa payı karşılığı konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hangi risklerle karşılaşabileceiğini şöyle anlattı:

‘’Arsa payı ile alınan hisselerdeki riskler çok olduğundan dolayı teslim tarihi sözlü olarak ifade edilen hiçbir sözleşmeye kesinlikle imza atılmasın. Sözleşme yapılırken tapu ve kat karşılığı sözleşme yapılmasına kesinlikle dikkat edilmeli. Ucu açık hiçbir şeye sözlü veya yazılı olarak itimat edilmemeli. Mutlaka bir hukukçudan destek alınmalı veya Emlakçılar Odası ile irtibata geçilebilir. Tapu mutlaka aranmalı, köklü firmalar öncelikle tercih edilmelidir. Daire getirili arsaları almak isteyen vatandaşlarımız imzaladıkları sözleşmeleri çok dikkatli bir şekilde kontrol edip imzalamalıdır.”

"Vekaletnameler çok dikkatli hazırlanmalı ve okunmalı"

Bu riskler arasında en önemlisinin arsa paylama şekliyle konut edinmek için noterden verilen vekaletnamelerin çok dikkatli okunması gerektiğini ifade eden Çağlar, ‘’Bu noktada da kesinlikle bir avukattan destek alınmalıdır. Müteahhit ya da yüklenicinin arsa sahibi paylaşımındaki oranı artırdığı zaman kendi paylarına düşecek dairenin payını da artıracaklar. Bu nedenle müteahhit ya da yüklenicinin alacakları daire sayısı ve oranı da yükselmektedir. Bundan dolayı verilen vekaletnamelerde mutlaka projede konut veya sözleşmeden kaynaklanan tüm oran artışlarına, ‘yükselen oranda ortak olması’ ibaresi konulması önem arz etmektedir’’ dedi.

"Firmalar sebepsiz zenginleşme yaşıyor"

Emlakçılar Odası’na çok sayıda şikayetler geldiğini vurgulayan İsmail Çağlar, arsa karşılığı konut yapan firmaların kampanyalarını çok dikkatli izlediklerini söyledi. Çağlar, şöyle devam etti:

‘’Arsa karşılığı kampanya ile konut yapan firmaları sıkı takip ediyoruz. Bir çoğunun tutamayacağı sözler verdiklerine tanık oluyoruz. Çünkü verdikleri sözlerin gerçekleşmesi şu anki piyasa koşullarına göre çok zor. Bu tür firmalar hem vatandaşları mağdur ediyor hem de bu şekilde organizasyonları yapan kişi veya firmalar sebepsiz bir zenginleşme yaşıyor”

"Acilen yeni önlemler alınmalı"

Arsa sahiplerinin, ucuz konut hayali kurarken tam olarak hangi risklere evet dediklerinin de farkında olmadığını vurgulayan Çağlar, ‘’Arsa tedariki ile birleşerek konut sahibi olmak isteyen vatandaşların bu haklı talebinin istismar edilmemesi ve ellerindeki birikimlerin de heba olmaması için mutlaka acilen yeni önlemlere ihtiyaç duyuluyor. Devlet yetkilileri bu konuyla ilgilenmeli’’ diye konuştu.