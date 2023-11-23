Türkiye’nin ilk yerli inverter’ı İstanbul Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda görücüye çıktı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Milsan, Niğde Bor OSB’de Ocak 2022’de kuruldu. Türkiye’nin ilk yerli inverter üretimini ise Ağustos 2023 de gerçekleştirdi. Milsan Elektronik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Pixcel Solar Inverter adını verdikleri ürünün testlerinin çok büyük maliyetlerle Çin’de tamamlandığını ve uluslararası geçerlilik kazandığını söyledi.

Nursaçan, “Milsan Elektronik’i kurarken bir yandan yüksek kalitede bir üretim gerçekleştirerek başta yerli firmalara yüksek standartlar barındıran bir seçenek sunmayı, diğer yandan da globalde Türk Mühendisliğini tıpkı bir Alman Mühendisliği veya Japon Mühendisliği gibi marka haline getirmeyi hedefledik. Firmamızın en büyük amacı elektronik sektöründeki trendleri doğru takip ederek kritik ürünlerin yerli üretime kazandırılmasıdır. Milsan Elektronik çatısı altında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu yerlileştirme çalışmalarının sonucunda çıkan ürünleri kendine has marka adları ile piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Şu anda da Pixcel Solar Inverter marka adıyla Türkiye’nin ilk yerli inverter’ını ürettik. Yaklaşık bir buçuk yıl süren teknik çalışmaların sonucunu paylaşıyor olmanın verdiği gurur çok büyük. İthal edilen bu kadar yüksek teknolojiyi, bu denli kısa sürede tam manasıyla ve emsallerine göre teknik artıları ile ortaya koymak bizim için önemli bir başarı” dedi.

Çin’de büyük maliyetlerle gerçekleştirilen testlerin sonucunda UDEM tarafından uluslararası geçerlilik sertifikası da alan Pixcel Solar Inverter’ı İstanbul Enerji Zirvesi ve Fuarı’nda da tanıttıklarını paylaşan Nursaçan, “Ürünümüz fuarda yoğun ilgi gördü. Fuarda, sektördeki önde gelen isimlerle buluşarak ürünümüzü detaylı bir şekilde paylaşma fırsatı bulduk ve geri dönüşlerle dolu bir deneyim yaşadık. İlk hedefimiz Avrupa ülkelerine girmek. Uzun vadede hem Pixcel Solar Inverter ile hem de üzerinde yerlileştirme faaliyetlerini sürdürdüğümüz, zamanı geldiğinde açıklayacağımız diğer ürünlerimiz ile ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.