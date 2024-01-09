'Uluslararası DOMOTEX Halı Fuarı Gaziantep’te düzenlenmeli'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

6 Şubat depremlerinin ardından iş kaybı yaşanmasına rağmen sektörün ihracatta gerilemediğine dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Uluslararası DOMOTEX Halı Fuarı’nın geçen sene İstanbul’a alındığını ancak gerekli altyapılarını tamamlayıp bu fuara halı üretiminin başkenti olarak nitelendirilen Gaziantep’in ev sahipliği yapması gerektiğini söyledi.

“Deprem kaynaklı kaybımızı toparladık”

Halı ihracatında 2022 yılıyla başabaş gidilen bir senenin sona erdiğini belirten Kaplan, deprem kaynaklı iş kaybının göz önüne alınması gerektiğini kaydederek, “Depremde çalışamadığımız dönemler olmasına rağmen açığımızı kapatıp, ihracatımızı geriletmeden seneyi kapattık. Bunun başarılı bir sonuç olduğunu düşünüyorum, ihracatçılarımızı tebrik ederim. Depremden kaynaklı kayıp bir dönemimiz oldu ancak toparladık” dedi.

“Gaziantep’in halı sektöründe 80 binin üzerinde çalışanı var”

Sektörün geniş bir istihdam ağına sahip olduğunu vurgulayan Kaplan, işletmelerin en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu belirterek, “Halı sektöründe kentimizde 80 binin üzerinde çalışanımız var. Halı sektörü çok çeşitlendi, kaymaz taban, yan sanayi derken çalışan sayımız da her geçen gün artış gösteriyor. Geniş bir istihdam ağına sahibiz. Sektör olarak yaşadığımız sorunlar da var. En büyük sıkıntımız finansmana erişim sorunu. Firmalarımız finansmana erişim noktasında sorun yaşıyor. Birçok ülkede gümrük vergileri artmış durumda. Ortadoğu’da savaştan kaynaklı ihracat sorunları yaşanıyor. Yemen-Suudi Arabistan arasındaki sorunlardan kaynaklı konteyner sorunumuz var. Konteyner fiyatları o günde üç misli artış gösterdi, gemiler gidemediği için” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep fuar eksikliklerini tamamlayıp uluslararası fuarlara ev sahipliği yapmalı”

Sektörün 2024 yılından ümitli olduğunu vurgulayan Kaplan, İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası DOMOTEX Halı Fuarı’na değinerek, “İstanbul’da yaptığımız halı fuarı çok iyi geçti, hala müşterilerden talepler gelmeye devam ediyor. Halı fuarını Gaziantep’ten İstanbul’a aldırdık gibi yanlış bir izlenim var onu düzeltmek istiyorum, geçen yıl depremden dolayı fuarımızı ertelemiştik biz kendi fuarımızı her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs ayında kentimizde gerçekleştireceğiz. Her yıl Almanya’da yapılan uluslararası DOMOTEX Halı Fuarı’nı İstanbul’a getirttik. Çok başarılı geçen bir fuar oldu, geniş katılımlı prestjli bir fuara imza attık. DOMOTEX Fuarı’nı Gaziantep’te gerçekleştirmeyi isterdik fakat bu kadar büyük ölçekli bir fuar için kent henüz hazır değil. Gerekli altyapı, konaklama, ulaşım, büyük ölçekli fuar alanı sağlansın diye yetkililerle irtibat halindeyiz. Çalışmalar tamamlanınca uluslararası halı fuarlarını evimizde, Gaziantep’te yapmayı çok isteriz” şeklinde konuştu.