'Kamu müteahhitleri zor günler geçiriyor'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Deprem sonrası sektörde işgücü ve malzeme taleplerindeki artışın karşılanamaması nedeniyle maliyetlerin öngörülemez şekilde olağanüstü arttığını belirten Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, Kasım ayında yürürlüğe giren kanunla TOKİ’ye konut üretenlerle diğer iş üretenlere farklı fiyat farkı verilmesinin sektörde sorunlara yol açtığını söyledi.

Adıgüzel, son yıllarda artan maliyetlere karşın “Ek fiyat farkı ve Tasfiye hakkı” verilmesini sağlayan 2022 yılında çıkmış iki yasa değişikliğinin mimarı olan KAMİAD’ın, 2023 yılının sonunda çıkan Geçici 7. Madde olarak tanımlanan Fiyat Farkı Kanunu’na olan gereksinimin anlaşılmasında büyük pay sahibi olduklarını belirtti. Hükümet yetkililerine sektörün ihtiyacının anlaşılması konusunda teşekkürlerini ileten Adıgüzel, somut örneklerden oluşan raporlar hazırlayarak yetkililere sunduklarını söyledi.

Fiyat farkı kamu müteahhitlerini zora soktu

Deprem sonrasında hızlı pozisyon almanın ve ivedilikle afet konutlarıyla hizmet binalarının yapımına başlamanın önemine değinen Adıgüzel, olası İstanbul depremine karşın başlayan kentsel dönüşümün tüm hızıyla sürmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Adıgüzel, “TBMM Genel Kurulu’nda 24 Kasım 2023 tarihinde 2/1812 esas numarası ile 4734 sayılı Kamu Hale Kanunu’nun 40. Maddesine eklenen Geçici 7. Madde’nin gerekçesinin deprem sonrasında ortaya çıkan olağanüstü fiyat artışları olduğu açık bir durumdur. Hal böyle iken; 2023 yılını kapsam dışında bırakarak, yüklenicilere 2024 yılında fiyat farkı vermenin anlaşılamaz olduğunu, TOKİ’ye konut üreten işlere farklı, diğer taahhüt işlerine farklı fiyat farkı verilmesinin de anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtmek isterim. Yine bu kanun teklifinde süre uzatımı yönünden de eksik ve amacına hizmet etmeyen bir zaman aralığındaki işler için kanuna dahil edilmiştir. Özellikle deprem sonrası yaşanan olumsuzluklardan, bütün yüklenici firmalar etkilendiğine göre, süre uzatımı hakkının herhangi bir zaman aralığındaki işleri gözetmeksizin verilmesi gerekirken, bu haliyle sözleşme tarihinin bir güne kadar öncesi-sonrası ile hak kayıplarına sebebiyet vereceği ortadadır. KAMİAD olarak sürekli fiyat farkı, süre uzatımı, tasfiye vb. talepler için kamuoyu önünde olmak istemeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki amacımız, piyasadaki temel yapı malzemesi fiyatlarına uygun bir birim fiyat düzenlenmesi veya piyasa koşullarını gözeten fiyat farkı uygulamasının entegre edildiği bir ihale sistemine geçilmesinin sağlanması” şeklinde konuştu.