Mobilya üretiminde zorluk, ihracatında kayıp var

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Emek yoğun mesleklerden mobilya sektörü; artan hammadde fiyatları ve işçilik ücretlerinin yanı sıra; usta ve ara eleman sıkıntısıyla zor günler geçiriyor. Ege İhracatçılar Birliği (EİB), üzerinden yapılan ihracat rakamlarına göre 2023 yılını yüzde 9 düşüşle kapatan mobilya sektörü, 2024 yılını da rahat geçirmeyecek.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan’a göre Karabağlar Mobilya Sitesi’nde dükkân kiralarının artmasıyla bazı mobilyacılar dükkânlarını kiraya verip, kira parasıyla geçinmeye başladı.

Asgari ücret zammı ile sektörde zaten yüksek olan maaşların daha da yükseleceğini ve esnafı zorlayacağını ifade eden Özkoparan, “Sektörümüzde sancılar var, mesela asgari ücret zammıyla birlikte eleman maaşları daha da artacak. Ancak maaştan önce sektörümüzün yaşadığı en büyük sıkıntı; piyasada usta yok. Usta sıkıntısı mobilya sektörünü oldukça olumsuz etkiliyor. Sanayimizde arkadaşlarımızın çoğu bu yüzden kepenk indiriyor. Karabağlar’daki mobilya sitesinin olduğu yer altın gibi bir yer ama bu sıkıntılardan dolayı esnafın yüzde 15’i dükkanını kapattı. Cadde üstünde şu anda 47 tane boş dükkan var, daha önce böyle bir tablo ile karşılaşmamıştık. Eskiden 10 kişi ile dönen bir mobilya dükkanı şu anda 4 kişi ile üretim yapmaya çalışıyor. Bu da üretimi ve siparişleri yavaşlatıyor. Dolar kurunun aşağılarda kalması sektör ihracatımızı da olumsuz etkileyen bir diğer faktör” dedi.

“Mobilya ihracatı 2023’te yüzde 9 düştü”

Temsil ettikleri üç sektörün 2022 yılında 8,5 milyar dolara yaklaşan ülke geneli ihracat performansının, 2023 yılında yüzde 5,3 düşüş ile 8 milyar dolar bandına gerilediğini söyleyen Ege Mobilya Kağıt Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Sektörlerimizin, Ege Bölgesi’ne kayıtlı ihracat rakamlarına baktığımızda; 2022 yılında 940 milyon dolar olan ihracatımız, 2023 yılında yüzde 4’lük negatif bir değişimle 906 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Mobilya ihracatında 2023’te yüzde 9’luk düşüş yaşandığını belirten Gürle, sektörde hammadde fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek, “İhracat bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayimiz, 2023 yılındaki döviz artışları ile artan hammadde, lojistik ve enerji maliyetlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Buna ek; sektörün en önemli girdilerinden biri olan sunta ve MDF’ye neredeyse her ay yapılan zam oranları, dış piyasadaki satış fiyatlarına yansıtıldığında uluslararası pazarda rekabet gücümüzü ve dolayısı ile pazarlarımızı kaybetmemize neden oldu. 2023 yılında birliğimiz üzerinden gerçekleşen mobilya ihracatı yüzde 9’luk bir düşüş ile 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ihracatçılarımızı mutlu etmese de yılbaşından, hatta 2022 yılından itibaren öngördüğümüz tablo ile karşı karşıyayız. Yılbaşındaki tahminlerimiz benzer sonuçlara işaret etmişti. Üzülerek belirtmek istiyorum ki mevcut göstergeler, meslektaşlarım için 2024 yılının rahatlama senesi olmayacağına işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.