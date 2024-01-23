Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na Kayseri imzası

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu, STK temsilcileri ve firma yetkilileri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na çıkarma yaptı.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kayserimiz mobilya üretiminde ve ihracatında Türkiye’de birinci sırada geliyor. Bu nedenle ihracatımızın artması için bu tür fuarları önemsiyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan toplam 1200 firmadan 184’ü Kayserili firmalardan oluşuyor. Firmalarımıza başarılar diliyorum” dedi. Çiçek ayrıca, “Biz aynı masa etrafında çok kısa sürede, söz konusu Kayseri olunca bir araya gelebiliyoruz. Fuara katılan 184 firmamızın ihracatlarının artması, Türkiye ve Kayseri ekonomisine katma değer üretmesi için dua ediyoruz, onlara destek oluyoruz. Burada küçük Kayseri’yi oluşturduk” diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri Kayserili mobilya firmalarının stantlarını ziyaret ederek bilgiler aldı. İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki bölüm halinde düzenlenecek ve 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında açık olacak.