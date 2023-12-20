UNHRC, kadın girişimcileri Gaziantep’te buluşturacak
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), kadın girişimcileri bir araya getirecek olan "Kadın Girişimci ve Kadın Kooperatiflerinden Başarı Hikâyeleri" toplantısına imza atıyor.
GAZİANTEP
“Gaziantep'te Sosyal Kooperatifleri ve Kadın Girişimcileri Hedefleyen Kapasite Geliştirme Programı ile Dayanıklılığın Arttırılması Projesi” kapsamında katılımcılara destek sunulacak.
Gaziantep Ticaret Odası ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) tarafından 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan toplantı, iş dünyasındaki başarılı kadınların hikâyesiyle kadınlar arasında güçlü bağlar kurulmasına olanak sağlayacak.
Ağ oluşturma, beyin fırtınası ve ilham verici hikayelerle kadınların güçlendirilmesini amaçlayan toplantı, katılımcılara yeni perspektifler kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve işletmelerinde karşılaştıkları zorluklara yenilikçi çözümler bulmalarını destekleyecek.