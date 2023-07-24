Urfa’da neolitik dönem keşifleri, kültür gruplarını Kuzey Mezopotamya’ya çekiyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Merve Ofluoğlu, son yıllarda Urfa genelinde yapılan arkeolojik keşiflerin yabancı ülkelerin yukarı Mezopotamya’ya yönelik ilgisini daha da artırdığını açıkladı.

12 bin yıl önce kurulduğu tespit edilen Göbeklitepe'nin keşfedilmesi ve arkeolojik kazı çalışmalarından elde edilen yeni bilimsel verilerin tüm dünyada yankı uyandırdığını kaydeden Dr. Merve Ofluoğlu, Göbeklitepe Kültürünü Araştırma Projesi olarak yola çıkılan araştırmanın; Urfa il sınırları içinde yer alan 12 neolitik alanda eşgüdümlü arkeolojik kazı projesine dönüştüğünü belirtti. Tüm kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek "Taş "Tepeler" projesi adını aldığını kaydeden Dr. Merve Ofluoğlu, “Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Gürcütepe, Sefertepe, Çakmaktepe, Harbetsuvan, Yenimahalle, Kurttepesi, Taşlıtepe, Ayanlar ve Yoğunburç alanlarını kapsayan Taş Tepeler Projesi Şanlıurfa neolitik süreci adına ulusal ve uluslararası platformlarda yer alan önemli bir destinasyon markası haline gelecek. Bu nedenle turizmi geliştirecek projelerde hata yapma seçeneğimiz yok. Urfa’da turizm alanında yeni bir döneme geçtik. Artık Urfa’nın turizmde markalaşması için evrensel değerleri ön planda tutan yeni bir turizm stratejisine ihtiyacımız var. Bu stratejiyi oluştururken kısa ve orta vadeli planlarla kentin turizm altyapısını geliştirmemiz lazım. Yerli turisti bölgeye çekmek açısından herhangi bir sorunumuz yok. Ancak önümüzdeki potansiyeli artık yabancı misafirler oluşturuyor. Neolotik keşiflerle birlikte üst kültür seviyesine sahip uluslararası kitlelerin ilgisini çekeceğiz. Bu ilgiyi bölgemiz açısından hem kültürel hem tarihi hem insani hem de beşeri açıdan katma değere dönüştürmek istiyorsak, nitelikli otel, restoran, rekreasyon alanları inşa etmeli ve yeni rotalar oluşturmalıyız” dedi.

Hz. İbrahim ve neolotik döneme ilişkin önemli keşifler yapılıyor

Göbeklitepe ile birlikte Hz. İbrahim Kültür Yolu’nun üzerinde bulunan Karahan Tepe, Şuayip Şehri, Sogmatar Antik Kenti ve Harran’daki bilimsel araştırmalara hız verildiğini kaydeden Dr. Merve Ofluoğlu, “ 3 semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz. İbrahim ile ilgili önemli bir destinasyon olan Şanlıurfa’da aynı zamanda tek tanrılı dinlerden önceki paganizm dönemine ait yüzlerce eserin gün yüzüne çıkarılıyor. Bu altyapıyı evrensel koruma programları ile geleceğe taşımalıyız. İnanç turizminin gelişmesi ile birlikte bölgemizdeki kültür ve spiritüel turizm faaliyetleri de hızlı bir büyüme ivmesi kazanabilir. Bu alanda Urfa’ya gelecek yabancı misafirler için acilen kendi ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri yeni alanlar yaratılmalı. Bunun için de bölgemizdeki farklı dinler için yapılan ancak çürümeye terk edilen inanç merkezlerini yeniden aktif hale getirmeliyiz. Bu yapıların başında Germüş Kilisesi, Reji Klisesi, Deyr Yakup (Yakup Manastırı) geliyor. Kent merkezimizdeki bu yapıları aslına uygun olarak yeniden restore edilmeli ve sektöre kazandırmalıyız. Çünkü Urfa sadece Müslümanlar için değil aynı zamanda Hristiyanlık için Yahudiler içinde kutsal kabul edilen bir bölge. Bu alanda evrensel bir gelişim gösterebilirsek bölgenin cazibesi hızla yükselir ve asıl hedefimiz olan yüksek kültür seviyesine sahip misafir gruplarını bölgeye daha çok çekebiliriz” diye konuştu.

Yeni rota projeleriyle geceleme sayısını artırılacak

Urfa’da çeşitli turist gruplarına özel yeni rotalar oluşturmak üzere projeler yürüttüklerini kaydeden Dr. Merve Ofluoğlu, yeni rotalardaki hedeflerinin ise kentin geceleme sayısını artırmak olduğunu aktardı. Dr. Ofluoğlu, şöyle devam etti: “Kentimizdeki tarihi, kültürel ve inanç merkezlerimiz arasındaki bağı daha güçlendirebilmemiz için yeni rotalar çiziyoruz. Yeni rotalarımız faaliyete geçtiğinde Ho-re-ca sektörü içinde yeni yatırım alanları açmış olacağız. Eğer önümüzdeki süreçte turist rotaları üzerinde uygun altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi başarırsak Urfa’daki geceleme oranlarımızı kolaylıkla daha üst seviyelere çıkacaktır.”