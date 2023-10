Urfa’da niteliksiz otellerin dönüşümü için destek bekleniyor

Takip Et

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alataş, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’nin keşfi ve 12 farklı noktada kazıların devam ettiği Taş Tepeler Projesi ile birlikte Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini hızla artırdığını söyledi.

Kentin artan cazibesi ile birlikte kentteki otellerin niteliklerini artıracak projelere hız verdiklerini kaydeden Mehmet Alataş, “Kaçak otellere yönelik mücadelemize hız verirken, mevcut otellerimizin niteliklerinin artırılması için de girişimlerimiz devam ediyor. Kentimizde Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi Alan toplamda 62 otelimiz var. Bu otellerimizin toplam oda sayısı 1.361 yatak sayısı ise 3.279’dir. Bu kapasitenin daha üst standartlara çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Sektörümüzün en önemli hedefi Uzak Doğu ve Avrupa’daki turist gruplarıdır. Bu grupları kentimizde sorunsuzca misafir etmek adına otelcisinden, seyahat acentasına, lojistik firmalarından, catering firmaları olarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Özellikle basit konaklama turizm işletme belgesine sahip işletmelerimizin dönüştürülmesi için yeni devlet desteklerine ihtiyacımız var. Bölgemizdeki otellerde devam eden yatırımlar maalesef işletmlerimizin öz sermayeleri ile gerçekleşiyor. Yaşadığımız deprem afeti nedeniyle bu yıl bölgemizdeki turizm hareketliliği geçen yıllara göre düşük bir seviyede. Söz konusu işletmelerimizi geleceğe hazırlamak için yeni teşvik mekanizmalarına ve finansa erişim koşullarının iyileştirilmesine ihtiyaç var” dedi.

"Özellikle Balıklıgöl Haremi bölgesinde denetimler artırılmalı"

Ayrıca turizm alanındaki yatırımlarda ihtisaslaşma sağlanabilmesi için bir an önce bir meslek yasasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Mehmet Altaş, “Meslek yasası ile birlikte turizmde yapılacak yatırımlarda bir kalite standardı oluşturulabilir. Eğer bir kişi yeterli eğitime, tecrübeye ve vizyona sahip değilse otelci olmamalı. Her meslekte olduğu gibi turizm sektörünü düzenleyen bir yasal mevzuat düzenlemesi hayata geçirilmelidir. Her parası olan nasıl okul ve hastane açamıyorsa, otel açılmasına da müsaade edilmemelidir. Sektörümüzle yakından uzaktan alakası olmayan kişiler profesyonellikten uzak ve kar hırsıyla alanımızda geri dönülmez zararlar bırakıyor” diye konuştu.

"İhtisaslaşma için kamu, üniversite, özel sektör iş birliği yapmalı"

Urfa’daki niteliksiz konaklama işletmelerinin dönüşümü çalışmalarında ise doğru bir strateji kurulabilmesi için üniversite, kamu ve özel sektörün ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini belirten TUROYD Güneydoğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alataş, şöyle devam etti: “Bu alanda turizm alanındaki tüm kamu kurumların, akademisyenlerin ve iş insanlarının ortak paydada çalışmasına olanak verecek bir platforma ihtiyacımız var. İhtisaslaşma ile birlikte de belki de niteliksiz işletmelerimizi dönüştürecek yol haritasını ortaya koyarsak bu alanda devlet destekleme programlarının da oluşmasını sağlayabiliriz.”

Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

Otel Sayısı: 29

Oda Sayısı: 1.476

Yatak Sayısı: 2.972

Restoran Kapasitesi: 4.585

Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri

Otel Sayısı: 10

Oda Sayısı: 748

Yatak Sayısı: 1.567

Restoran Kapasitesi: 1.750

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi Alan Konaklama Tesisleri

Otel Sayısı: 62

Oda Sayısı: 1.361

Yatak Sayısı: 3.279

Restoran Kapasitesi: 0

Belediye belgeli konaklama tesisleri

Otel Sayısı: 64

Oda Sayısı: 1.578

Yatak Sayısı: 3.624

Restoran Kapasitesi: 0