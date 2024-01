Urfalı turizmci, yerel yönetimlerden yeni nesil projeler bekliyor

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Dünyanın sıfır noktası Göbeklitepe’nin keşfi, gastronomi kültürü ve 12 bin yıllık geçmişi ile çok farklı inançlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da turizm altyapısını güçlendirecek girişimler sürüyor. Kentte 12 noktada arkeolojik keşif çalışmaları devam ederken, özellikle Uzak Doğu’daki turist kafilelerinin bölgeye çekilmesi hedefleniyor.

Kentin Turizm Master Planı ve kültür yollarıyla ilgili çalışmalarda tamamlanırken, yerel ve merkezi kurumlar arasında yaşanan koordinasyon sorunları ve fiziki altyapı yatırımlarındaki sorunlar ise sektörün gelişimini olumsuz etkiliyor. Turizm girişimcisi ve Urhay Turizm Genel Müdürü Sezin İlhan Çalışkan, marka şehir hedefiyle yerel yönetimlerden beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Kentte turist grupları çekmede sorun yaşamadıklarını ancak altyapı eksikliği, plansızlık nedeniyle büyük bir potansiyeli değerlendiremediklerini kaydeden Sezin İlhan Çalışkan, en önemli beklentilerinin turizm alanında etkin bir ekip oluşturması olduğunu aktardı. Urfa’nın dünyada ilklerin şehri olarak adlandırıldığını dile getiren Çalışkan, yerel seçimlerin ardından görev üstlecek yerel yöneticilere seslenerek “Urfa’nın turizm alanında sahip olduğu fiziki ve dijital donanımların güçlendirilmesi için en başta liyakatli ve uzman bir yerel ekibe ihtiyaç var. Sektör olarak kente turist çekilmesi anlamında bir sorunumuz yok. Asıl problemimiz kente getirdiğimiz misafirlerimizi ağırlayacağımız sosyal yaşam ortamının tam sağlanmasıdır” dedi.

“Urfa Turizm Fuarı’nın tarihi ocak ayı içerisinde açıklanmalı”

Fuar faaliyetlerinin ve dijital turizm uygulamalarının turizmin gelişmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Sezin İlhan Çalışkan, “Geçen yıl yapılan uluslararası turizm fuarının 2024 için hazırlıklarına acilen başlamalıyız. Çünkü yabancı operatörlerin fuar katılım programları her yıl Ocak aylarında netleşiyor. Eğer Uluslararası Şanlıurfa Turizm Fuarı’nın tarihi Ocak ayında açıklanmazsa yabancı turizm operatörlerini fuara çekemeyiz. Asıl hedefimiz olan yabancı misafirlerimiz için daha net ve planlı hareket etmemiz şart. Bu alanda ayrıca yurt dışı tanıtım günleri faaliyetlerine de daha çok ağırlık vermeliyiz. Şehrimizin yurt dışındaki dijital pazarlama altyapı eksikliği de bir an önce giderilmelidir. Kent içindeki dijital turizm uygulamaları acilen kurulmalıdır. Dijital bir çağda olmamıza rağmen kentimize gelen yabancı misafirlerimizi doğru yönlendirecek, turizm alanlarını tanıtacak, kültür yoları ile entegre olacak bir uygulama maalesef bugüne kadar yapılamadı. Bu nedenle şehrimizin akıllı teknolojik alt yapısına yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması gerekiyor” diye konuştu.

Turizm Master Planı’nın uygulanması için İzleme Komitesi’ne ihtiyaç var

Şanlıurfa’da yapılan Turizm Master Planları ve turizm çalıştayları sonucunda kurumlara çağrı yapılan görevlerin yerine getirilmediği ve kentte bir yetki karmaşası sorunu yaşandığını ifade eden Sezin İlhan Çalışkan, “Kurumlar arasında yaşanan koordinasyon ve yetki sorunu nedeniyle fiziki altyapı yatırımları yapılamıyor. Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda acilen yaptırım gücü olan bir İzleme Komitesinin kurulması gerekiyor. Bu sayede yabancı turizm yatırımlarının önündeki bürokratik engeller kaldırılabilir. Spor etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar konusunda ciddi organizasyon eksikliğimiz var. Özellikle su sporları ve gastronomi alanında sahip olduğumuz potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bu alanda düzenlenecek etkinliklerle turizme katkı sağlanabilir. Harran platosuna da bir an önce turizm alt yapı desteği verilmeli ve ihtiyaçlar giderilmelidir. Yeni gastronomi merkezleri açılmalı ve deneyim turizmi için atölyeler kurulmalıdır. GAP Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların sayısı artırılmalı ayrıca Antalya, İzmir, Lefkoşa ve Almanya’dan direk seferler için tüm paydaşların çözüm odaklı yaklaşması gerekiyor.”